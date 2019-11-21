Akşam Postası / 21 Kasım 2019

1- ‘Cumhuriyet davası’nda Kadri Gürsel’e beraat; mahkeme 12 sanığa mahkumiyette direndi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direnirken, Kadri Gürsel’in beraatine hükmetti.

2- Beraat eden akademisyenlere ağır suçlamalarla gizli takipsizlik

İstanbul başsavcılığının, beraat etmiş veya halen yargılanmakta olan akademisyenler ile haklarında soruşturma yürütüldüğü ilk kez anlaşılan akademisyenlerin de aralarında bulunduğu 472 ‘barış akademisyeni’ ile ilgili sürpriz bir takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. Savcılığın haklarındaki dava biten akademisyenlere bile soruşturma yürütmesi dikkat çekti.

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3- İYİ Parti’den Türkkan’ın ‘erken seçim şartları’na tepki: Meşru görülemez

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, dün İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın ‘Erdoğan’ın parlamenter sisteme dönmeyi taahhüt etmesi, ayrıca beş altı icracı bakanlık vermesi durumundaerken seçime gidilebileceği’ sözlerini ‘yanlışvekabul edilemez‘ bularak, “Partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır” dedi.

4- KHK’lı astsubayın kıdem tazminatı zaferi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 25 yıla yakın çalışan ve iki yıl önce, emeklilik süresinin dolmasına bir yıl kala kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Mehrali Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı açtığı emekli ikramiyesi davasını kazandı. Kararın, benzer durumda olan çok sayıda KHK’lıyı ilgilendirdiği ifade edildi.

5- Volkswagen CEO’su: Savaş alanının yanına temel atmayacağız

Otomotiv şirketi Volkswagen’ın (VW) CEO’su Herbert Diess, şirketin Manisa’da tesis kurmakla ilgili planlarına ilişkin kararın yıl sonuna kadar ertelendiğini belirterek, “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe savaş alanının yanına temel atmayacağız” dedi.

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6- Cumhurbaşkanlığı’ndan CHP’li ziyareti iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP’den bir ismin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü iddiasını yalanladı.

7- ‘Kurtlar Vadisi’ Fikirtepe: Raci Şaşmaz’ın borcundan dolayı Pana Film’e haciz

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın şirketi Pana Film’e, yapımcı kardeşi Raci Şaşmaz’ın borçları nedeniyle haciz geldi.

8- Annesi şikayetçi oldu: Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a soruşturma

Giresun’da hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında soruşturma başlatıldı.

9- Eski Genelkurmay başkanı Büyükanıt hayatını kaybetti

Eski Genelkurmay başkanı orgeneral Yaşar Büyükanıt, bu sabah 79 yaşında solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

10- ‘Putin hayranı’ turizmciye başlatılan icra takibi 20 milyon liraya ulaştı

İATİ Turizm Ticaret A.Ş. ile sahibi Levent Aydın hakkında başlatılan icra takibi miktarı 20 milyon liraya ulaştı.

11- İstanbul’da sığınmacı operasyonları: Bir avukat ve bir polise tutuklama

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kamyonete yapılan operasyonda 59 sığınmacı yakalanırken, ‘şok evi’ olarak tabir edilen adreslerde toplamda 271 sığınmacı yakalandı. Yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışanlara yardımcı olan bir polis ve avukat tutuklandı.

12- İmamoğlu, yapımı duran Sancaktepe metrosu için Almanya’dan kredi buldu

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) ekim ayında Deutsche Bank’tan sağladığı kredi ile yapımı yaklaşık iki yıl önce durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışmalara yeniden başlanacağı bildirildi. Kredinin miktarı belirtilmedi.

13- Almanya imam yetiştirecek; DİTİB’den ‘Devletin vazifesi değil’ itirazı

Almanya imam eğitimi için bugün pilot proje başlatıyor. Osnabrück kentinde başlayan pilot proje kapsamında ‘İslam koleji’ kurulacak.

14- TFF’den kulüplere ‘bütçe’ uyarısı: 2020’de can yakacak karar almak zorunda kalacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, yeni yılla birlikte bütçe için getirilen kurallara uymayan kulüplere ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

15- OECD, Türkiye ekonomisi için tahminini daralmadan büyümeye revize etti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik yüzde 0.3 olan daralma tahminini yüzde 0.3 büyüme olarak revize etti.

16- Kişisel verileri sorgulayan yazılım kullananlar savcılığa bildirilecek

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verileri sorgulayan yazılım, program ve uygulama kullananların cezalandırılmak üzere başsavcılıklara bildirileceğini duyurdu.

17- Reuters: Halkbank ‘ABD’nin yargılama yetkisi yok’ iddiasında bulunabilir

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını ihlal etmeye yardımla suçlanan Halkbank, dava resmi bir itiraz sürecine girmeden önce, ABD mahkemelerinin yargı yetkisi olmadığını iddia edebileceklerini belirtti.

18- Yunanistan: Türkiye mali destek almak için şantaj yapmayı bırakmalı

Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Bakanı Yorgo Kumuçakos, Türkiye’nin sığınmacılar için daha fazla mali destek almak amacıyla ‘şantaj yapmayı bırakması gerektiğini’ söyledi.