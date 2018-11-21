Akşam Postası / 21 Kasım 2018

1- Erdoğan, ‘Demirtaş kararı’nı eleştirdi: Bunun adı özgürlük değil ‘terörperestliktir’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun sona ermesi yönündeki Avrupa insan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını eleştirmeye devam ederken, “Bunun adı özgürlük değil, düpedüz ‘terörperestlik’tir, terörist seviciliktir” dedi.

2- Kılıçdaroğlu’ndan ‘Demirtaş kararı’na: Uymamız lazım, keşke kararı AYM verseydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği ‘tutukluluğuna son verilsin’ kararına “AİHM kararına uymamız lazım. Gönül isterdi ki bir hukuksuzluk, haksızlık varsa Anayasa Mahkemesi ortaya koyabilseydi” dedi.

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3- AKP’li Çelik: MHP’yle işbirliğinde önemli bir aşamadayız, belli bir model var

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yerel seçim için ittifak görüşmesinin olumlu geçtiğini söyledi.

4- İYİ Parti: CHP ile ittifak için temel ilkelerde anlaştık

İYİ Parti, CHP ile yerel seçim ittifakı için temel ilkelerde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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5- Avrupa Konseyi temsilcisinden ‘Anadolu Kültür’ tepkisi: Dehşete kapıldım

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye’deki son gelişmelerin olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasından sonra başladığı düşünülen ‘normalleşme‘ süreciyle ilgili ciddi şüpheler doğurduğunu ve dehşete kapıldığını söyledi.

6- Yerel seçime doğru: CHP’nin randevu talebine Saadet’ten olumlu yanıt

CHP ile Saadet Partisi, Mart 2019 seçimine aylar kala ittifak görüşmesi yapma kararı aldı.

7- ‘Kadın adaya oy yok’ diyen dekan istifa etti

31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini’ açıklayarak büyük tepki çeken Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, görevinden istifa etti.

8- ‘FETÖ’ye yönelik ‘ankesör’ operasyonları: Yakalanan askerlerin yüzde 44’ü itirafçı

Türk Silahlı Kuvvetkleri’ndeki ‘FETÖ yapılanması’na yönelik yapılan son ‘ankesörlü hat’ operasyonlarında gözaltına alınan askerlerin yüzde 44’ünün itirafçı olduğu bildirildi.

8- Survivor değil gerçek: Hollanda’da kovulacak personeli çalışanlar seçti

Hollanda’da ekonomik sıkıntıya düşen bir şirket, işten çıkarılacakları şirket çalışanlarının oylarıyla belirledi.

9- Türkiye’de yüzde 0,4 küçülme öngören OECD ekledi: Hesabı standarda uygun tutun

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0,4 daralacağı tahmininde bulundu. Raporda ayrıca uluslararası standartlara uygun olarak hükümetin ekonomiyle ilgili hesapları her bir çeyrekte açıklaması gerektiği vurgulandı.

10- Güvenpark saldırısı davasında karar: Üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Güvenpark’taki bombalı saldırıyla ilgili davada, mahkeme sanıklardan birine 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

11- Zonguldak’ta ruhsatsız ocakta dinamit patlatıldı: Üç madenci hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda üç madenci hayatını kaybetti.