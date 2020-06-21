Akşam Postası / 21 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1192 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 1412 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, 1412 kişi iyileşti.

2- Bakanlıktan talimat: 22 Haziran’dan itibaren maske takmayana 900 lira ceza

Zorunluluk bulunan kentlerde maske takmayanlara yarından itibaren para cezası kesilecek.

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3- CHP’li vekillerin fezleke sayısı 217’ye ulaştı: Yüzde 65’i ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten

Bugüne dek CHP’li 97 milletvekiline 217 soruşturma fezlekesi düzenlendi.

4- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 24 artışla 34 bin 634’e çıktı

İtalya’da can kaybı 24 artışla 34 bin 634’e yükseldi.

5- Trump, Halkbank davasının savcısı Berman’ı görevden aldı

ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD Başkanı Donald Trump’ın Manhattan Savcısı Geoffrey Berman’ı görevden aldığını duyurdu. Barr, Berman için “İstifa etmeye niyetinizin olmadığını ilan ettiğiniz için, başkandan sizi görevden almasını istedim ve bunu yaptı” dedi.

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6- Polis ‘terör eylemi’ dedi: Reading’de üç kişi bıçaklanarak öldürüldü

Britanya’nın başkenti Londra yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

7- Van’da kaçak avlanmış 5 ton inci kefali ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde kaçak avlanmış 5 ton inci kefali ele geçirildi, kaçak avlanan kişiye 1700 lira idari para cezası verildi.

8- Hatay’da insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Hatay’da insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

9- Köpek nedeniyle tartıştığı postacının kulağını ısırıp kopardı

Karaman’da bir kişi, tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı.

10- Edirne’de sahile ölü caretta caretta vurdu

Edirne’nin Keşan ilçesinde caretta caretta türü deniz kaplumbağası sahilde ölü bulundu.

11- Cobain’in ‘MTV Unplugged’da çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı

Kurt Cobain’in müzik tarihinin en unutulmaz performanslarından biri olan ‘MTV Unplugged‘ sırasında çaldığı gitar rekor fiyata, 6 milyon dolara (41 milyon 118 bin lira) satıldı.