Akşam Postası / 21 Haziran 2019

1- Avukatlarından açıklama: Öcalan, ‘HDP taraf ve payanda yapılmamalı’ demiş

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarından ‘mektup’la ilgili beklenen açıklama geldi.

2- ‘Öcalan mektubu’yla gündemde: Özcan, ‘megalomanyak iddiaları olan biri’ymiş

Özcan (Fotoğraf: DHA)

Munzur Üniversitesi’ndeki görevinden kanun hükmünde kararnameyle (KHK) uzaklaştırılan akademisyen Candan Badem, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yazdığını öne sürdüğü mektupla gündeme gelen Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan için, “Megalomanyak iddiaları olan biriydi” dedi.

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3- HDP’den ‘mektup’ açıklaması: İstanbul seçim stratejimizde değişiklik yok

Fotoğraf: HDP

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 23 Haziran’daki İstanbul seçimleriyle ilgili “HDP taraf ve payanda yapılmamalı” çağrısında bulunmasına karşılık, “HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir” dedi.

4- Bahçeli: Teröristbaşı HDP’nin istismarına müdahale etmek için çağrı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın HDP’nin ‘istismarına müdahale etmek için tarafsızlık çağrısı’ yaptığını savundu.

5- İstanbul Ekonomi Araştırma: İmamoğlu 5 puan önde

Fotoğraf: CHP

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin yapılan ankete göre, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın 5 puan önünde.

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6- Sıra diplomaya geldi: Sabah’a göre İmamoğlu’nun mezuniyeti ‘şaibeli’

İktidara yakın Sabah gazetesi, ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının ‘şaibeli‘ olduğunu öne sürdü. İmamoğlu, “Olan diplomamla ilgili haber yapmışlar” dedi.

7- Trump, İran’a saldırı kararından son anda vazgeçmiş

Trump. (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Amerikan ordusunun İHA’sını düşüren İran’a yönelik hava saldırısına onay verdiğini, ancak bir süre sonra bu kararından ‘orantısız olacağı’ için vazgeçtiğini söyledi.

8- Sondaj krizi: AB Türkiye’ye ‘uygun karşılık’ vermeye hazır

Avrupa Birliği (AB) devlet başkanları, Kıbrıs açıklarına hidrokarbon aramak için ikinci sondaj gemisini gönderen Türkiye’ye sondaj faaliyetlerinin ‘hukuk dışı’ ve AB’nin ‘uygun karşılık vermeye hazır’ olduğu uyarısında bulundu.

9- Gürcistan parlamentosunda ‘Moskova’nın varlığı’ halkı sokağa döktü: 240 yaralı

Fotoğraf: DHA

Gürcistan’da, bir Rus milletvekilinin başkan kürsüsünden meclise hitap etmesiyle sokağa dökülen binlerce kişi parlamento binasını kuşattı. Protestocuların içeri girmesini engellemeye çalışan polis plastik mermi ve biber gazı kullandı; 240 kişi yaralandı.

10- Mega projelerde geçiş 2019’da yarıya indi: En az 3 milyar lira fark ödeyeceğiz

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde verilen geçiş taahhütleri gereği, Hazine’nin 2019 yılı için en az 3 milyar 100 milyon fark ödemesi yapacağını söyledi.