Akşam Postası / 21 Haziran 2018

1- KONDA anketi: Erdoğan yüzde 51.9, Meclis’te kararsızlar yüzde 14.2

KONDA Araştırma’nın seçim araştırmasının sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 51.9.

2- Bu da nesi? AA’nın yanlışlıkla yayına aktarılan grafiklerine göre galip Erdoğan

İktidara yakın TV Net, konukların yer aldığı bir tartışma programının yayınlandığı esnada teknik bir hatayla ekrana AA’nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafiklerini yansıttı.

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3- İnce’den Erdoğan’a fırın yanıtı: Çalı çırpı mı toplayıp yakıyorduk?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “15 sene önce fırın bulabiliyor muyduk?” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Çalı çırpı toplayıp mı yakıyorduk?” diye yanıt verdi.

4- Gerekçe gıdada fiyat artışları: Soğan ve patates de ithal ediliyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde bazı gıda fiyatlarında yaşanan yükselişleri takip ettiklerini, soğan ve patatesin ithalatına ‘belli bir ülke ve belirli bir tutar’ şartıyla müsaade edeceklerini söyledi.

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5- Miting meydanı araştırması: İnce’ninki daha kalabalık, Erdoğan’ınki sıkıcı

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, cumhurbaşkanı adaylarının düzenlediği mitinglerdeki katılımlara ilişkin yaptıkları kitle ölçümlerini paylaştı. Buna göre CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin mitinglerine ortalama 39 bin 278 kişi katılırken, AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’ınkine katılanların sayısı 38 bin 632.

6- Mükerrer oy iddiasıyla gözaltına alınan seçmen serbest

Belçika ve İzmir’de iki kez oy kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.

7- MHP’li aday ‘şoke olmuş’: ‘Atatürkçü’ diye kara propaganda yapıyorlar

MHP’nin Bolu 1’inci sıra milletvekili adayı Adem Evcil “Hakkımda kara propaganda yapıyorlar, Atatürkçü diyorlar” dedi.

8- ‘Cezaevlerini basacağız, ağaçlara asacağız’: Hapsi istenen Sedat Peker beraat etti

İktidar muhaliflerini tehdit etmesiyle bilinen yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı konuşmasında ‘suç işlemeye tahrik’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

9- IMF’de Türkiye için ‘acil durum grubu’ kuruldu: Hızlı sermaye kaçışı olabilir

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Türkiye’nin başvuru ihtimaline karşı acil durum grubu oluşturduğu bildirildi.

10- Akşener Erdoğan’a sordu: Damadın AA’ya ‘Bizi yüzde 52 ilan edeceksin’ dedi mi?

İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Damadın Anadolu Ajansı’na ’24 Haziran akşamı bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin’ dedi mi, demedi mi” diye sordu.

11- Demirtaş bu akşam ‘Twitter meydanı’nda: 19:30’da e-miting yapacak

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bu akşam Twitter’da e-miting düzenleyecek. Demirtaş, “Hepinizi mitinge bekliyorum. Bayraklarınızı, pankartlarınızı alın gelin. Güzel olacak” dedi.

12- Bahçeli’den seçime günler kala: ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ gündeme gelmeli

AKP’nin ‘ittifak ortağı’ MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın gündeme gelmesini istedi.

13- Kadınlara Twitter’dan hakaret eden profesör: ‘Parlatılıyor’ yazacaktım

Twitter’dan kadınlara yönelik hakaret içerikli bir mesaj paylaşan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanlığı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, mesajda harf hatası yaptığını savundu.

14- Şimşek’e göre ‘FETÖ’ ile mücadele başarılı oldu: OHAL için sebep kalmadı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ‘FETÖ’ ile mücadelenin başarılı olduğunu ve OHAL için bir sebep kalmadığını belirterek, “OHAL’in kalkması Türkiye’ye fon akışını olumlu etkileyecek” dedi.

15- Yavru köpeği öldürmekle suçlanan operatör: Ben yapmadım

Sakarya’da bir aylık köpeğin ayaklarının kesilmesinin ardından tutuklanan kepçe operatörü, köpeğe zarar vermediğini söyledi.

16- Alman parlamenter: Erdoğan kazanırsa Türkiye’nin AB üyelik süreci sona erdirilmeli

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Avrupalı parlamenter Renate Sommer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerini kazanması halinde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin sona erdirilmesini istedi.

17- Demirtaş NYT’ye yazdı: Erdoğan’ın korkusu ne kadar büyük kim bilir

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a yazdı. Demirtaş, “Bu koşullarda seçimi kim kazanırsa kazansın, cezaevinde olmam seçimin meşruiyetine gölge düşürecek” dedi.

18- BM’ye ‘Mahmur’ uyarısı: PKK’ya müsaade edilirse müdahale ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler’in (BM) Irak’taki Mahmur kampında PKK’lıların bulunmasına müsaade etmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda bir şey yapılmaması halinde Türkiye’nin yapacağını söyledi.

19- ‘Ticaret savaşı’nda Türkiye de topa girdi: ABD ürünlerine 267 milyon dolar vergi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından Türk ürünlerine uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamaya bugün başlanacağını söyledi.