Akşam Postası / 21 Haziran 2017

1- CHP: Sen git evinde otur deniyor, oturmayacağız!

‘Adalet Yürüyüşü’ düzenleyen CHP’yi ‘PKK ve FETÖ’yle el ele kol kola’ ilan eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a parti yönetiminden yanıt geldi: “Sen yürümekten vazgeç git evinde otur, deniyor. Oturmayacağız. Tehdidine pabuç bırakmayacağız.”

2- Manisa’da yemek şirketinin müdürüne tutuklama talebi, 40 gözaltı

Manisa’da 800 askerin zehirlenmesiyle ilişkin soruşturmada yemek şirketinin genel müdürü gözaltına alındı. Müdür hakkında tutuklama talep edildi. Gözaltına alınanların sayısı da 40’a çıktı.

3- Bu da Perinçek’in ‘adalet’i: Bu süreçte haksızlıklar görmezden gelinebilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘terörle mücadele’de haksızlıkların ‘görmezden gelinebileceğini’ belirterek, “Cezaevindekilerin tamamı PKK’lı ya da FETÖ’cü” dedi.

4- Mehmet Altan’ın ‘son söz’ü: Demokrasi ve hukuk mücadelemden vazgeçmeyeceğim

‘FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dava kapsamında üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılananan Prof. Dr. Mehmet Altan 73 sayfalık bir savunmayla hakimin karşısına çıktı. Altan, “Demokrasinin katledilişine alkış tutmadığım için burada olduğumun bilincindeyim” diye başladığı savunmasını şöyle noktaladı: “Demokrasi ve hukuk mücadelemden vazgeçmeyeceğim.”

5- Başbuğ’un dosyası ayrıldı: ‘Ergenekon’ davasında bazı sanıklara beraat istemi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında bazı sanıklara beraat istendi. Eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un dosyası ile Danıştay saldırısı dosyasının ayrılmasına karar verildi.

6- Şortlu kadına saldırdığı için gözaltı kararı çıkarılan adam cezaevindeymiş

İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan adamın cezaevinde olduğu anlaşıldı.

7- Yeni Akit’ten ‘Zulüm 1938’de son buldu’ başlığına savunma: Tahammül edilmeliydi

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde “Zulüm 1938’de son buldu” başlığıyla haber yayınlayan Yeni Akit TV’nün sorumlu müdürü, kendini “Tahammül edilmeliydi” diye savundu.

8- Gülmen’in avukatı: Nabzı çok düşük, görüşü yarıda kestik

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde öğretmen Semih Özakça’yla birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’in avukatı, görüşü yarıda kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

9- Darbe girişimi | TİM başkan vekili dahil altı işadamı gözaltında

Türkiye İhracaatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert’in de bulunduğu altı işadamı gözaltına alındı. Kocasert salıverildi.

10- ‘FETÖ’cüyüm’ diye kendini ihbar eden öğretmene 7.5 yıl hapis cezası

Aydın’da ‘FETÖ’ mensubu olduğunu söyleyerek kendini ihbar eden bir öğretmene 7.5 yıl hapis cezası verildi.

11- Erdoğan’ın danışmanına Demirtaş’a ‘hakaret’ten verilen tazminat cezası iptal

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral’a HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen tazminat cezası bozuldu. Mahkeme, dava konusu ifadelerin hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

12- Sigara kağıtlarında şeker ve tatlandırıcı kullanılması yasaklandı

Yaprak sigara kağıdında şeker ve tatlandırıcı kullanımı yasaklandı.

13- ABD Katar krizinde Körfez ülkelerini sorguladı: Artık şu işi bitirelim

Amerikan yönetimi, Körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı izolasyonu açıkça sorgulayıp şikayetlerini hala gerekçelendirmemelerine ‘şaşırdığını’ bildirdi.

14- Üsküdar’daki ‘dolgu meydan’ çalışması 500 yıllık camiye zarar verince durduruldu

Üsküdar’daki 500 yıllık Şemsi Paşa Camii’nin önüne denizi doldurmak için yapılan kazık çakma çalışmaları durduruldu.

15- ‘Onur haftası’ tweet’ini sildiren belediye başkanına tepki

Beşiktaş belediyesinin ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ diyerek gökkuşağı bayrağını paylaştığı tweet’ini sildiren başkanına tepki var.

16- Sinemaseverlere üzücü haber: Daniel Day-Lewis oyunculuğu bıraktı

‘En iyi erkek oyuncu’ Oscar’ını üç kez alarak sinema tarihine adını yazdıran İngiliz aktör Daniel Day-Lewis, oyunculuğu bıraktı.

17- Dan Brown’ın yeni romanı için ‘güvenlik önlemi’

Dünyaca ünlü ABD’li yazar Dan Brown’ın ‘Origin’ adıyla yayınlanacak yeni romanı için, çevirmen ve editörler tek bir yerde toplandı.