Akşam Postası / 21 Eylül 2020

1. TÜİK, tüketici güven endeksinden işsizlik ve tasarruf beklentilerini çıkardı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe gittiğini duyurdu.

2. Hrant Dink Vakfı’na tehdit davası: Sanıklar tahliye edildi

Hrant Dink Vakfı’na 27, 28 ve 30 Mayıs’ta e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderen ve zincirleme tehdit suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan, çıkarıldıkları ikinci duruşmada tahliye edildi.

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3. Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı.

4. İçişleri, ‘Selefi derneklerin silahlandığı’ iddiasıyla ilgili tahkikat başlattı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Selefi derneklerin silahlandığı iddiasıyla ilgili terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını belirtti.

5. Virüs kapan filyasyon görevlisi: İki yaşındaki oğlumu uzak tutmam zor oldu

Ankara’da, filyasyon (hasta takip) ekibinde görev yapan Ceren Yancı Aksakal, ‘corona’ya yakalandı. İyileşip işinin başına dönen sağlık çalışanı, dokuz yaşındaki kızını izole edebildiğini ancak iki yaşındaki oğlunun olup biteni anlamakta güçlük çektiği için kendisinden zor uzak tuttuğunu söyledi.

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6. En zengin yüzde 1’lik kısım, dünyayı en yoksul yüzde 50’nin iki katı kirletiyor

Oxfam raporuna göre dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’lik kısmı, 1990-2015 yılları arasında, dünyanın düşük gelirli yüzde 50’lik kısmına göre iki kat daha fazla karbondioksit salınımından sorumlu.

7. İHE ürünlerine yüzde 33 ila 50 zam: 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş. (İHE), ekmek ve diğer unlu mamullere yüzde 33 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

8. 13 gündür kayıp Duygu’nun toprağa gömülü cansız bedeni bulundu

Antalya’da 13 gündür kayıp olarak aranan iki çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten’in cansız bedeni, ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

9. Başsavcılık, Dimokratia gazetesi hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten resen soruşturma başlattı

Ankara başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlattı.