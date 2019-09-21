Akşam Postası / 21 Eylül 2019

1- Mısır’da, 2011 devriminin simge meydanı Tahrir’den ‘Sisi gitsin’ sesleri yükseldi

Fotoğraf: Reuters

Mısır’da, Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin göreve geldiği 2014’ten beri halk ilk kez sokağa döküldü.

2- Temelli: Savcılar, Demirtaş tahliye olmasın diye yeni bir içtihat oluşturdu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partinin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki‘yeniden tutuklama kararları’nı ‘siyasi komplo’ olarak niteleyerek, savcıların, ‘tahliyesi gecikmiş Demirtaş tahliye edilmesin diye yeni bir içtihat oluşturduklarını’ söyledi.

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3- Erdoğan: El Bab’da, Afrin’de göbeğimizi kestik; bölgeyi terörden arındırmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile uzlaşma sağlanamayan‘güvenli bölge’yle ilgili değerlendirme yaparken Türkiye’nin sınırda hazırlıklarını tamamladığını belirterek, “El Bab’da, Afrin’de nasıl kendi göbeğimizi kestiysek terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor. Gerçek sahibi Araplardır” dedi.

4- IŞİD’in infazcısı İzmir’de tutuklanarak cezaevine gönderildi

Fotoğraf: DHA

İzmir’in Buca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanan IŞİD’in infazcısı Muhammed Ramadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5- ABD, Aramco saldırılarının ardından Suudi Arabistan’a asker gönderecek

Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından ülkeye asker göndereceklerini açıkladı.

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6- ABD’nin Afganistan’daki İHA saldırısında, tarlada dinlenen 30 tarım işçisi öldü

Fotoğraf: Reuters (İHA saldırısı sonrası bölgedeki bir cenazeden)

Afganistan’da hükümet yetkilileri, ABD’nin IŞİD’in saklanma yeri olduğu gerekçesiyle düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucunda bir tarlada dinlenen 30 çam fıstığı işçisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

7- İmamoğlu, eldivenini takıp çöp topladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında eldivenini taktı, poşetini aldı ve Sarıyer’deki Belgrad Ormanları’nda çöp topladı.

8- Hong Konglu göstericiler ve gazetecilerin özel bilgileri Rus internet sitesinde ifşa edildi

Hong Kong’da hükümet karşıtı gösterilere katılan bireylerin, aktivistlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin kişisel bilgileri ‘HK Leaks’ adlı Rusya’ya kayıtlı bir sitede ifşa edildi.

9- Ağustosta kapanan şirket sayısı yüzde 11.43 arttı, kurulan şirket yüzde 2.61 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26.34 azalarak 5 bin 301 oldu.

10- Alanya Kalesi’nin surları yıkıldı: İzinsiz inşaat yapan Avusturyalı için suç duyurusu

Fotoğraf: DHA

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Alanya Kalesi’nin surlarının bir kısmı Avusturyalı Walter Godina’nın surlara bitişik evindeki izinsiz inşaat nedeniyle yıkıldı.