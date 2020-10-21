Akşam Postası / 21 Ekim 2020

1- Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkili: Vaka sayısı hasta sayısının beş katı
Reuters’a konuşan bir Türk yetkili vaka sayısının, günlük tablodaki hasta sayısının beş katı olduğunu açıkladı.
Doktor: Yoğun bakımdaki hastalar bir nevi bebek gibi oluyor
Uzman: Grip aşısıdan önceki hafta yeterli ve düzenli uyumak önemli
Covid-19, tüm zamanların en ölümcül salgınlarında 13. sıraya yükseldi
Araştırma: Kimler ‘uzun Covid’ riski taşıyor?
Profesör Ceyhan: Vaka sayısı bir tarafa biz tam olarak hasta sayısını da bilmiyoruz
Grip aşısı stoklarda: Yaptırmak isteyen ‘algoritma’yı bekleyecek
2- AİHM’den Kaboğlu ve Oran kararı: Sonunda beraat etseler bile yargılanmaları hak ihlali
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2004 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu’nda yazdıkları Azınlıklar Raporu nedeniyle yargılanarak beraat eden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Prof. Dr. Baskın Oran’ın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.
Tahir Elçi Davası: Avukatlar heyeti reddetti, bir sonraki duruşma 3 Mart’ta
3- Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı
Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık’a kadar sıfırlandı.
CHP’li Sarıbal: Arpa, buğday ve mısırda vergilerin sıfırlanması, ‘Biz çaresiziz’ demek
4- Anket: Ekonomistlerin görüşü, Albayrak’ın ‘pozitif büyüme’ beklentisiyle uyuşmuyor
Türkiye ekonomisinin ‘corona’ salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yüzde 3.4 daralması beklenirken ekonominin 2021’de ise yüzde 4.1 büyümesi bekleniyor.
Altıncı ‘varlık barışı’ için kanun teklifi
Turkcell’de kontrolün Varlık Fonu’na geçmesi için son imzalar atıldı
5- ‘Nöbetçi bakan’ uygulaması yeniden başlıyor: İlk sıra adalet bakanında
TBMM’de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen ‘nöbetçi bakan’ uygulaması yeniden başlıyor.
6- Adnan Oktar’ın Ankara’daki evlerinde 879 fosil bulundu: 10 milyon dolar değerinde
Tutuklu yargılanan Adnan Oktar’ın yönettiği belirtilen örgüte ait, Ankara’daki iki evde 150 milyon yıllık, 10 milyon dolar (78.47 milyon lira) değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi.