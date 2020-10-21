Akşam Postası / 21 Ekim 2020

1- Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkili: Vaka sayısı hasta sayısının beş katı

Reuters’a konuşan bir Türk yetkili vaka sayısının, günlük tablodaki hasta sayısının beş katı olduğunu açıkladı.

2- AİHM’den Kaboğlu ve Oran kararı: Sonunda beraat etseler bile yargılanmaları hak ihlali

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2004 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu’nda yazdıkları Azınlıklar Raporu nedeniyle yargılanarak beraat eden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Prof. Dr. Baskın Oran’ın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

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3- Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık’a kadar sıfırlandı.

4- Anket: Ekonomistlerin görüşü, Albayrak’ın ‘pozitif büyüme’ beklentisiyle uyuşmuyor

Türkiye ekonomisinin ‘corona’ salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yüzde 3.4 daralması beklenirken ekonominin 2021’de ise yüzde 4.1 büyümesi bekleniyor.

5- ‘Nöbetçi bakan’ uygulaması yeniden başlıyor: İlk sıra adalet bakanında

TBMM’de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen ‘nöbetçi bakan’ uygulaması yeniden başlıyor.

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6- Adnan Oktar’ın Ankara’daki evlerinde 879 fosil bulundu: 10 milyon dolar değerinde

Tutuklu yargılanan Adnan Oktar’ın yönettiği belirtilen örgüte ait, Ankara’daki iki evde 150 milyon yıllık, 10 milyon dolar (78.47 milyon lira) değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi.