Akşam Postası / 21 Ekim 2019

1- HDP’li dört belediye eş başkanı gözaltına alındı
Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer gözaltına alındı.
2- Emine Bulut’un katiline müebbet hapis
Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın yargılanmasında karar açıklandı. Varan müebbet hapse çarptırıldı.
Emine Bulut cinayeti: Savcılık, müebbet kararı için istinafa başvuruyor
Öldürülmek istemeyen kadınların çığlığı: İstanbul Sözleşmesi uygulansın
Dövdüğü gelininin bu kez de evini yaktı
3- Erdoğan: Putin’le süreci ele alıp gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunu ele alacaklarını ve sonra da atılması gereken adımları atmış olacaklarını söyledi.
DSG: Resulayn’dan tamamen çekildik
İran’dan harekat açıklaması: Türkiye’nin Suriye’de askeri mevzi kurmasına karşıyız
ABD: Bazı birlikler petrol sahalarını korumak için Suriye’de kalabilir
NYT: Trump geri adım atarak Suriye’nin doğusunda 200 asker bırakabilir
Senatör Graham: ABD, Suriye’deki petrol sahaları için Kürtlerle girişim kurabilir
ABD savunma bakanı: Suriye’den çekilen askerler Irak’a gidebilir
4- Rusya: Operasyon nedeniyle militanların bulunduğu 12 cezaevi korunmasız kaldı
Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, sekiz mülteci kampının yanısıra Suriye’de yabancı militanların bulunduğu 12 cezaevinin Türkiye’nin kuzey Suriye’deki operasyonları sonucunda korunmasız kaldığını belirtti.
5- Giresun’daki selde su baskınını önlemeye çalışırken hayatını kaybetti
Giresun’un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yaşanan sel ve heyelanda 65 yaşındaki Hasan Zamba yaşamını yitirdi.
6- İBB’den gar ihalesinde yürütmeyi durdurma davası, sorumlular için suç duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye şirketlerinin ‘elendiği’ tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralanması ihalesinde yürütmenin durdurulması için dava açarken, ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
7- Mehmet Ayvalıtaş davasında altı buçuk yıl sonra sanıklara beraat
Gezi eylemleri sırasında Ümraniye’de yapılan yürüyüşte karşıdan gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. 6.5 yıl süren yargılama sonucu mahkeme heyeti iki sanığın beraatine karar verdi.
8- Kanser hastasının acil ilacı AİHM’den geldi
Yerel mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından talepleri reddedilen akciğer kanseri hastasının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), SGK’nın aylık 43 bin lira tutan ilaç masrafını karşılaması gerektiğine karar verdi. AİHM durumun aciliyeti nedeniyle başvuruya ilişkin kararını sadece iki gün içinde verdi.
9- Öğretmen döven müdür, yeni okulunda protesto edildi
Antalya’da öğretmen dövdüğü iddiasıyla başka bir okulda görevlendirilen müdür, yeni okulunda bazı öğretmenler ve veliler tarafından protesto edildi.
10- Çiftkurtlar’ın sahibine dolandırıcılıktan hapis cezası
Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in de aralarında olduğu dört kişiye ‘nitelikli dolandırıcılık’ davasından hapis cezası verildi. Dokuz yıl hapis cezası alan sanıklardan üçü tutuklandı, Çelik hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ancak istinaf mahkemesi kararı kaldırdı.
11- 40 milyar lira hedeflenen ‘imar barışı’nda gelir 23 milyar lirada kaldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’ kapsamında 3 milyon 599 bin 867 adet ‘yapı kayıt belgesi’ başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıkladı.
12- Kum zambaklarına zarar vermenin cezası, 48 bin 625 liradan 60 bin 163 liraya çıkarıldı
Antalya’nın Çıralı sahilinde yetişen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kum zambaklarına zarar vermenin cezası 48 bin 625 liradan 60 bin 163 liraya çıkarıldı.
13- Fazla mesai ücretine 13 kuruş zam
Memurların 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti yeni yıldan itibaren 2 lira 26 kuruş olacak.