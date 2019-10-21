Akşam Postası / 21 Ekim 2019

1- HDP’li dört belediye eş başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer gözaltına alındı.

2- Emine Bulut’un katiline müebbet hapis

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın yargılanmasında karar açıklandı. Varan müebbet hapse çarptırıldı.

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3- Erdoğan: Putin’le süreci ele alıp gereken adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunu ele alacaklarını ve sonra da atılması gereken adımları atmış olacaklarını söyledi.

4- Rusya: Operasyon nedeniyle militanların bulunduğu 12 cezaevi korunmasız kaldı

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, sekiz mülteci kampının yanısıra Suriye’de yabancı militanların bulunduğu 12 cezaevinin Türkiye’nin kuzey Suriye’deki operasyonları sonucunda korunmasız kaldığını belirtti.

5- Giresun’daki selde su baskınını önlemeye çalışırken hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

Giresun’un Eynesil ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle yaşanan sel ve heyelanda 65 yaşındaki Hasan Zamba yaşamını yitirdi.

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6- İBB’den gar ihalesinde yürütmeyi durdurma davası, sorumlular için suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye şirketlerinin ‘elendiği’ tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralanması ihalesinde yürütmenin durdurulması için dava açarken, ihaleyi düzenleyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

7- Mehmet Ayvalıtaş davasında altı buçuk yıl sonra sanıklara beraat

Gezi eylemleri sırasında Ümraniye’de yapılan yürüyüşte karşıdan gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. 6.5 yıl süren yargılama sonucu mahkeme heyeti iki sanığın beraatine karar verdi.

8- Kanser hastasının acil ilacı AİHM’den geldi

Yerel mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından talepleri reddedilen akciğer kanseri hastasının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), SGK’nın aylık 43 bin lira tutan ilaç masrafını karşılaması gerektiğine karar verdi. AİHM durumun aciliyeti nedeniyle başvuruya ilişkin kararını sadece iki gün içinde verdi.

9- Öğretmen döven müdür, yeni okulunda protesto edildi

Antalya’da öğretmen dövdüğü iddiasıyla başka bir okulda görevlendirilen müdür, yeni okulunda bazı öğretmenler ve veliler tarafından protesto edildi.

10- Çiftkurtlar’ın sahibine dolandırıcılıktan hapis cezası

Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi Mehmet Çelik’in de aralarında olduğu dört kişiye ‘nitelikli dolandırıcılık’ davasından hapis cezası verildi. Dokuz yıl hapis cezası alan sanıklardan üçü tutuklandı, Çelik hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı ancak istinaf mahkemesi kararı kaldırdı.

11- 40 milyar lira hedeflenen ‘imar barışı’nda gelir 23 milyar lirada kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar barışı’ kapsamında 3 milyon 599 bin 867 adet ‘yapı kayıt belgesi’ başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıkladı.

12- Kum zambaklarına zarar vermenin cezası, 48 bin 625 liradan 60 bin 163 liraya çıkarıldı

Antalya’nın Çıralı sahilinde yetişen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kum zambaklarına zarar vermenin cezası 48 bin 625 liradan 60 bin 163 liraya çıkarıldı.

13- Fazla mesai ücretine 13 kuruş zam

Memurların 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti yeni yıldan itibaren 2 lira 26 kuruş olacak.