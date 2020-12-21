Akşam Postası / 21 Aralık 2020

1. AB’de acil ‘mutasyon’ toplantısı: Britanya’yla sınırları kapatmaya başladılar

Fotoğraf: AA

Aralarında Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke, Covid-19’un daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan Britanya ile sınırları kapatmaya başladı.

2. Erdoğan’dan, ‘Diktatör bozuntusu’ diyen CHP’li Özel’e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta TBMM’deki konuşmasında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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3. İBB yardımları Sayıştay’a takılmıştı: İmamoğlu ‘Hizmetler sona ermeyecek’ dedi

Fotoğraf: İBB

Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin annelere yönelik ücretsiz ulaşım kartı, üniversite öğrencilerine eğitim yardımı ve Halk Süt dağıtımını mevzuata aykırı bulmasıyla ilgili konuşan başkan Ekrem İmamoğlu “Bu hizmetlerimiz kesinlikle sona ermeyecek” dedi.

4. HDP’li Leyla Güven 22 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı

Fotoğraf: Twitter

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven, Diyarbakır’da yargılandığı davada 22 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Kürsüde fenalaşan Fuat Oktay: Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı rahatsızlık oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘Siber Güvenlik Haftası’ nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada rahatsızlandı.

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6. Gaziantep’te yoğun bakımda yangın: Hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi

Gaziantep’te, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin, 19 kişinin tedavi gördüğü Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

7. Dolar/TL ‘mutasyon’ endişeleriyle yönünü yukarı çevirdi

Britanya’nın birçok kısmının kapatılmasına neden olan yeni ‘corona’ dalgasına yönelik endişelerle küresel piyasalarda belirgin bir riskten kaçış eğilimi görülürken, dolar/TL geçen hafta gerilediği 7.61’den yönünü yukarı çevirdi.

8. İki defa virüse yakalanan hemşire: ‘Vücudum dayanamaz’ diye düşündüm

İzmir’de yedi ayda iki defa Covid-19 teşhisi konan ve tedavi sonucunda sağlığına kavuşan 39 yaşındaki hemşire Hatice Demir Savaş, ikinci kez hastalığa yakalandığında, “Vücudum ikinci kez bu hastalığa dayanamaz” diye düşündüğünü anlattı.

9. Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech aşısına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı, ABD ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

10. 5 bin 600 dolar bahşiş bıraktı: Restoran müşterisinden Noel hediyesi

Fotoğraf: NY Daily

ABD’nin Ohio eyaletindeki bir restoranın müşterisi, tüm çalışanlara dağıtılmak üzere 5 bin 600 dolar (43 bin 145 lira) bahşiş bıraktı.