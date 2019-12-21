Akşam Postası / 21 Aralık 2019

1- Trump, ‘Türkiye’ye yaptırım tasarısı’nı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırım çağrısını da içeren 2020 savunma bütçesini imzaladı.

2- Saldırılardan kaçıp Türkiye sınırına gelen Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

Suriye’deki binlerce sivil, rejim saldırıları nedeniyle İdlib’in güney kırsalından kuzeyde Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere geliyor. Gelenlerin sayısı 100 bine ulaştı.

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3- Libya ile askeri işbirliği anlaşması teklifi Meclis’te kabul edildi

Libya ile askeri işbirliği anlaşması teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

4- Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet’e ilan ve reklam akışını 19 gün boyunca durdurdu

Basın İlan Kurumu (BİK), Cumhuriyet gazetesine, bir köşe yazısı ve internet sitesindeki bir haber nedeniyle toplam 19 gün ilan ve reklam akışını durdurma cezası verdi.

5- Sur belediyesine kayyım atandı

Diyarbakır’da Sur ilçe belediyesinin HDP’li başkanı görevden alınırken, ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı.

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6- Valilik: İstanbul Trafik Vakfı’nın araç çekme ve kurtarma faaliyetleri sona erdi

İstanbul Valiliği, İstanbul Trafik Vakfı’nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı. Bundan böyle araç çekme işleminin trafik polisleri tarafından yapılacağı belirtildi.

7- Altı kentte hizmet veren Dicle Elektrik: Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, hizmet verdiği altı kentte kayıp-kaçak oranının yüzde 86 olduğunu bildirdi.

8- Büyükada’da fayton alanı boşaltıldı, belediye temizledi

İstanbul, Büyükada’da bazı atların salgın nedeniyle öldürülmesi sonrası bekledikleri durak boşaltılarak temizlendi.

9- Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihale yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız” diyerek Kanal İstanbul’u hayata geçirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etti. Erdoğan, önümüzdeki haftalarda ihale yapılıp projenin en kısa zamanda başlatılacağını söyledi.

10- 41’inci yıldönümünde, Maraş katliamında ölenler anıldı

Fotoğraf: DHA

Kahramanmaraş’ta 41 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler anıldı. Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, Maraş katliamının devlet içindeki karanlık güçler tarafından yapıldığını belirterek, “Sadece Alevilerin değil, tüm insanların vicdanlarında sorgulaması gereken bir sorun” dedi.

11- Muhalefet şerh koydu; kanun teklifindeki güvenlik soruşturması maddesi çıkarıldı

CHP, İYİ Parti ve HDP, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşmeleri başlayacak ‘güvenlik soruşturması’na ilişkin kanun teklifine Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle şerh koydu. Bunun üzerine teklifi sunan AKP cephesinden o maddenin tekliften çıkarılacağına dair açıklama geldi.

12- Çin’i protesto için kartondan Çin Seddi’ni ‘yıktılar’

Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı, Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine uyguladığı baskılara kartondan yapılan temsili Çin Seddi’ni yıkarak tepki gösterdi.

13- Rize’de vaşağın öldürüldüğü yere ‘hadis’li uyarı tabelası asıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın silahla vurularak ayağından iple çite asıldığı Mollaveyis köyüne, ‘Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin’ hadisinin yazılı olduğu tabela asıldı.

14- ABD’de dünyanın en eski ormanının izi bulundu: 385 milyon yıllık geçmişi var

ABD’nin New York eyaletindeki işletilmeyen bir taş ocağında, geçmişi günümüzden 385 milyon yıl öncesine dayanan, dünyanın en eski ormanının izlerine rastlandı.