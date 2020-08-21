Akşam Postası / 21 Ağustos 2020

1- Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 48 saattir beklediği müjdeyi açıkladı: “Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sevinçli haber Fatih sondaj gemisinden. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.”

2- Kariye Camisi’nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete’de

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi’nin ibadete açılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

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3- Merkez sıkılaştırmayı swap piyasasına da taşıdı: Faizi yükseltti

Merkez Bankası (MB) sıkılaştırma adımlarını döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasasına da taşıdı.

4- 16 aile üyesinde virüs: Kardeşimin, ‘Ölmek istemiyorum’ dediğini unutamıyorum

İstanbul’da yaşayan bir ailenin 16 ferdi Covid-19’a yakalandı. Aile üyelerinden Fatih Mesut Yalçınkaya altı buçuk yaşındaki kardeşinin, 11 yaşındaki ablasına, “Ölmek istemiyorum” demesini unutamadığını söyledi.

5- Tüketici güven endeksi yüzde 2.2 geriledi, kötümserlik sürüyor

Tüketici güven endeksi, ağustos ayında geçen aya göre yüzde 2.2 oranında gerileyerek 59.6’ya indi.

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6- ‘İslam iktisadı’ hamlesi: Osmanlı’daki ‘esham’ sistemi değerlendiriliyor

‘Corona’ salgınının ekonomiye etkilerini atlatmak için Osmanlı dönemindeki iç borçlanma modeli ‘esham’ın kullanılması değerlendiriliyor.

7- Araştırma: Anne sütünden yapılan buz küpleri virüsün yayılmasına engel olabilir

Hollandalı araştırmacılar ‘corona‘ testi pozitif çıkan kadınların sütünde yeni vakaları önlemek için kullanılabilecek antikorlar buldu.

8- Güleda’nın babası karara isyan etti: Ceza mükafat gibi, mezarına gitmeye yüzüm yok

Isparta’da öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in babası Mustafa Cankel, kızının öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan’a müebbet hapis cezası verilmesi kararını değerlendirdi: “Sanığa mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu.”

9- Pınar Gültekin’in katili etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş

Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı’nın etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği ortaya çıktı.

10- Biden, Demokrat Parti’nin resmen başkan adayı oldu

ABD’de Demokrat Parti’nin sanal ortamda düzenlenen kurultayında Joe Biden, partinin resmen başkan adayı oldu.