Akşam Postası / 21 Ağustos 2018

1. Trump pastör için son sözünü söyler gibi: Pazarlıktan çekildik

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye pastör Andrew Brunson konusunda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini ve ABD tarafını pazarlıktan çektiğini açıkladı.

2. Bahçeli ‘erken yerel seçim’ talebini kestirip attı: Türkiye’yi kaosa sürüklemek olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’li yöneticiler ve medyadaki AKP’li yorumcular tarafından dile getirilen yerel seçimlerin erkene alınması ile ilgili öneri ile ilgili “Erken yerel seçim Türkiye’yi kaosa sürüklemek olur” dedi.

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3. ABD elçiliğine saldıranlar gözaltında: Fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandı.

4. AB’den Türkiye’ye IMF önerisi: Ankara doğru siyaset izlemeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger AB bütçesinden Türkiye’ye doğrudan yardım yapılmasını reddederken, Ankara’nın gerekiyorsa ‘ciddi durumlar’ için kurulan Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurması gerektiğini söyledi.

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5. İzmir’de sokağa bomba: Polis teröre karşı alarma geçti ‘kız meselesi’ çıktı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yol açan üç genç polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada olayın siyasi yönünün bulunmadığı ortaya çıktı.

6. İran’dan savunma iş birliği teklifi: Caydırıcı olmazsak işgalcilere yeşil ışık yakarız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ve İran’ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini belirtti.

7. Ticaret ulusal para birimleriyle: Rusya S-400’leri 2019’da teslim edecek

Rus Interfax haber ajansı, S-400 füzelerinin 2019’da Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

8. 45 bin konut sırada: 5 bin kamu lojmanı tanesi 100 bin liradan satılacak

Kamuya ait 5 bin konutun kasım ayına kadar satışa çıkarılacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘100 günlük icraat programı’nda bu yönde çalışmaların yapılacağı açıklanmış, Meclis’te kabul edilen kanunla kamuya ait konutların satışının önü açılmıştı.

9. Miting alanı gibi: En büyük kurban kesim alanı havadan görüntülendi

İstanbul Sultangazi’de bulunan en büyük kurban pazarında adım atacak yer kalmadı. Kesim alanının da bulunduğu kurban pazarında sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk oluştu. Kurban pazarı ve kesim alanındaki yoğunluk havadan fotoğraflandı.

10. Yol güvenliğinde yeni aşama: Karayollarına zırhlı kuleler kuruldu

Güneydoğu’daki otoyollarda yolların güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları için güvenlik kuleleri oluşturuldu. 20 gün önce, Diyarbakır-Mardin karayolunun Mardin sınırından başlayan ve Diyarbakır girişine kadar belirli aralıklarla üç katlı seyyar güvenlik kuleleri kuruldu.

11. Ruslar, Türkiye’deki kur krizini fırsata çevirdi: Gayrimenkul satışları patladı

Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle Rusların, Türkiye’den ev satın almalarında patlama yaşandığı belirtildi.