Akşam Postası / 21 Ağustos 2017

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1- Kılıçdaroğlu: Her şeye hazırlıklıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedefe oturtulmasının ardından tutuklanma ihtimali için, “Her şeye hazırlıklıyım” dedi.

2- Erdoğan yargıyı ‘gösterdi’: Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması gündemimde yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hedefe oturttuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanma ihtimali için, “Benim gündemimde böyle bir şey yok” dedi.

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3- Merkel, Türkiye’ye çattı: Interpol böyle kullanılmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı’nın İspanya’da gözaltına alınmasından ötürü Türkiye’yi Interpol’ü kötüye kullanmakla suçladı.

4- Memur-Sen, hükümetin ikinci zam teklifini de reddetti

Hükümet gelecek iki yıl için memura önerdiği zam teklifinde artırıma gitti, sendika ikinci kez reddetti.

5- Yıldırım ‘can atıyor’: Gümrük birliğini güncellemeyi başarabiliriz

Başbakan Binali Yıldırım, üç gün önce “Sanki biz de can atıyoruz” dediği Avrupa Birliği’yle gümrük birliği anlaşmasıyla ilgili bu kez olumlu mesajlar verdi.

6- Geçen hafta günde bir kişi sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta yedi kişinin sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

7- ‘Yerleştirme skandalı’ sonrası: ÖSYM başkanı istifa etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir istifa etti.

8- Kadıköy’de bir kadına tecavüzle suçlanan erkeğin 17 yıla kadar hapsi istendi

Kadıköy’de bir hanın tuvaletinde bir kadına tecavüz etmekle suçlanan erkeğin 17 yıla kadar hapsi istendi.

9- Eski MİT mensubu Enver Altaylı gözaltında

eski MİT mensubu Enver Altaylı, Ankara’da başlatılan ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.

10- OHAL komisyonuna başvurular 60 bine dayandı: 100 bini aşması bekleniyor

Darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilenlerin yanısıra kapatılan dernek ve vakıfların itirazlarını değerlendirecek OHAL komisyonuna şu zamana kadar 57 bin 340 başvuru yapıldı.

11- MHP’den ayrılıyor: Eski vekil Koray Aydın Akşener’in partisine katılacak

Eski MHP milletvekili Koray Aydın’ın MHP üyeliğinden ayrılarak Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye katılacağı belirtildi.

12- Erdoğan’dan ‘Aksakallı krizi’ne yanıt: Süresi dolmuştu, askerlikte kırgınlık olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Özel Kuvvetler komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın istifa edeceği iddiası için, “Askerlikte kırgınlık olmaz” dedi.

13- Servis camlarının ilanla kaplanması yasaklanacak

İzmir’de kreş servisinde havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümü sonrası, okul servisleriyle ilgili yeni önemlerin alınması gündemde.

14- Danıştay, cinsel istismar suçlularına ‘kimyasal hadım’ı içeren maddeyi durdurdu

Danıştay, cinsel istismar suçlularına, ‘kimyasal hadım’ olarak da adlandırılan ilaçla tedaviyi de içeren yönetmelikteki hadım işleminin ne şekilde yapılacağını düzenleyen maddeyi durdurdu.

15- Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük ‘adalet talebi’ kitap oldu: Adaleti Yolda Arayanlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Mitingi’yle son bulan 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün öyküsü ‘Adaleti Yolda Arayanlar’ adıyla kitap oldu.

16- ‘Hande Kader Bursu’na Boğaziçi rektöründen izin çıkmadı

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün, geçen yıl nefret cinayeti sonucu yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader adına başlattığı burs kampanyasına rektörlükten izin çıkmadı.