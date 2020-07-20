Akşam Postası / 20 Temmuz 2020

1- MSB: Hakkari’de iki asker şehit

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK’lılarca üs bölgesine düzenlenen saldırıda iki asker hayatını kaybetti.

2- Erdoğan öyle istedi: Ayasofya’nın halıları yüzde 100 yerli yünden, ördekbaşı yeşili

Fotoğraf: AA

Müze statüsü iptal edilerek ibadete açılan, ilk namazın bu cuma kılınacağı Ayasofya’nın halıları hazır. Halılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine tamamen yerli yünden üretildi. Rengini de, “Ayasofya’da namaz kılmak gençlik hayalimizdi” diyen Erdoğan seçti: ördekbaşı yeşili.

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3- Netflix, Türkiye’den çıkmıyor: Üyelerimize bağlılığımız sürüyor

Çevrimiçi dizi-film izleme platformu Netflix, ‘Türkiye’deki üyelerine bağlılığın sürdüğü’ belirtilen açıklamayla ülkeden çıkacağına ilişkin iddiayı yalanladı.

4- AKP’li yönetici, Soyer’den binadaki ‘LGBTİ renkleri’ni silmesini istedi

Fotoğraf: Twitter

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bina kolonlarını farklı renklerde boyayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

5- Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik, HDP’den ihraç edildi

HDP, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında fezleke düzenlenen Mardin milletvekili Tuma Çelik’in ihraç edildiğini bildirdi.

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6- MHP, Ordu milletvekili Enginyurt’u ihraç talebiyle disipline sevk etti

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, partinin Ordu milletvekili Cemal Enginyurt’un kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

7- Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 60’a yükseldi

Van Gölü’ne açılan sığınmacı teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi.

8- 5 bini aşkın hastaya immün plazma nakli: Eksi 40 derecelik biyobankalarda tutuluyor

Covid-19 tedavisinde umut vaat eden yöntemlerden biri immün plazmada, salgının ilk evrelerinde ihtiyacın karşılanmasında zorluk yaşanan Türkiye’de artık günlük ihtiyaç karşılanabilir durumda. Ancak Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Güneydoğu illerinde artan ihtiyaca dikkat çekiyor.

9- ‘Yerli otomobil’de tedarikçilerin beşte biri yabancı; ‘yerlilik oranı’ yüzde 51

Türkiye’nin üreteceği ‘yerli ve milli’ otomobilde tedarikçilerin yüzde 78’i Türkiye’den, yüzde 22’si Avrupa ve Asya’dan seçildi.

10- TFF’nin ‘2020-2021 planı’: Düşük kapasiteyle de olsa maçların seyircili olmasını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ligde 2020-2021 sezonunda düşük kapasiteli de olsa seyircili oynanmasının hedeflendiğini söyledi.

11- FT analizi: Türkiye, Doğu Akdeniz’de diğer devletlerin yoluna taş koyabilir

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerinin diğer ülkeleri ‘kızdırdığını‘ ancak bölgede uzun vadede de olsa bir çözüme ulaşılacağının umulduğunu yazdı.

12- ‘Rize şekeri’ stevia için kurulan fabrika, arazi bitkiye uygun olmadığı için boşa düştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ÇAYKUR’un ‘stevia’ adlı çalı türü bitkiden sıfır kalorili şeker üretmek üzere Rize’de kurduğu fabrikanın, bölgede bitkinin yetiştirilmesi için uygun arazi bulunmaması nedeniyle faaliyete geçemediğini belirtti.

13- ‘Corona’da turizm: Antalya’da bir günde 10 binden fazla turist

Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında otellerin kapandığı Antalya’da, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerle yeniden uçuşların başlamasıyla turizm hareketlendi; pazar günü 10 binden fazla ziyaretçi geldi.