Akşam Postası / 20 Temmuz 2018

1- ‘Bedelli’de son durum: 28 gün şartı kalkmıyor, celp gelenler de faydalanabilir
Hükümet, bedelli askerlikte 28 gün temel askerlik eğitimi şartının kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını bildirdi.
2- CHP’li muhalifler ‘İmzada 600’ü bulduk’ dedi, genel merkez sayıyı reddetti
CHP’de yönetime yakın isimler ile kurultay isteyen partililer, delege imza sayısına dair farklı bilgiler verdi.
Kurultay isteyen CHP’li Aksünger: Planlarını biliyoruz, yerel seçim olmayabilir
3- OHAL sonrasına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti
OHAL sonrasında terörle mücadeleye yönelik olduğu belirtilen kanun teklifi kabul edildi.
4- Milli menfaatler doğrultusunda: Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşiyor
Türkiye ve Hollanda ilişkileri normalleştirme kararı aldı.
5- CHP’li Berberoğlu’nun davasının durdurulması talebine ret
Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, CHP’den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.
6- HDP’li vekiller Uca ve Tiryaki’ye soruşturma
HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı.
7- ABD Senatosu’nda yeni hamle: Uluslararası kurumlar Türkiye’ye krediyi kısıtlasın
Altı ABD’li senatör, ‘Türk hükümeti ABD vatandaşlarının tutukluluk haline son verene kadar’ uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye kredi vermesinin kısıtlanmasını öngören karar taslağı hazırladı.
8- Bakan Mattis, ABD Kongresi’ni uyarmış: Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyin
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in ABD Kongresi’ni Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının engellenmemesi için uyardığı ortaya çıktı.
9- Eğitim bakanından öğrenciye veliye söz: Sürprizle karşılaşmayacaksınız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemiyle ilgili olası değişiklikler konusunda, “Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz” dedi.
10- En çok ‘devlet’te: Her saat başı bir sağlıkçı şiddete maruz kalıyor
2017 yılı sonu verilerine göre son 15 senede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakaları yüzde 168 oranında arttı. 2013-2017 yıllarında her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı.
11- İstanbul’da 220 bin boş konut satılmayı bekliyor: En çok Esenyurt’ta, en az Adalar’da
İstanbul’da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711’i buldu. Esenyurt 32 bin 648 konutla başı çekiyor.
12- Trump’ın eski danışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘dünyanın en tehlikeli adamı’ diye niteledi.