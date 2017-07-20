Akşam Postası / 20 Temmuz 2017

1- Almanya’dan rest: Ankara’nın politikaları karşılıksız kalmayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

2- ‘Vapurun keyfini çıkarmak’ suçmuş: Bir haftalık insan hakları manzaraları

Aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu insan hakları savunucularına savcılık sorgusunda sorulan soru ‘pes’ dedirtti.

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3- MAK timi davası: Başçavuş, ‘Erdoğan’ı şimdi paketleyecekler’ demiş

Darbe girişimini televizyondan takip ettiklerini söyleyen eski astsubay, eski başçavuşunun, “Cumhurbaşkanını şimdi paketleyecekler” dediğini öne sürdü.

4- Darbe girişimi

Sekiz kentteki ‘ByLock’ operasyonunda 34 gözaltı.

5- RTÜK, KHK yetkisini ilk kez kullandı: Beş kanalın lisansı iptal

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan beş televizyon kanalının lisansını, 690 sayılı KHK’ya dayanarak iptal etti.

6- BDDK çalışanlarına 17-25 Aralık davası: ‘Usulsüz inceleme yaptılar’

Üstü örtülen 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında şirket ve kişilerin hesaplarını usulsüz incelediği iddia edilen biri tutuksuz 32 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

7- Özakça’dan mektup: İşini isteyen, öğrencilerini özleyen biri nasıl rahat uyur?

Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça, Sincan Cezaevi’nden mektup gönderdi.

8- Bir annenin dramı: Bir kızını Suruç katliamında kaybetti, diğer kızı cezaevinde

Bugün, 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısının ikinci yıldönümü. Kanlı saldırının yıldönümünde, Hatice Ezgi Sadet’in annesi Sunay Sadet bir mektup kaleme aldı.

9- Barzani tam gaz: Referandumdan iki ay sonra parlamento seçimleri yapılacak

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumununun ardından kasım ayında da parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

10- CHP’li başkana tehdit: Aracına ‘Sıra sende’ yazıldı

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, aracının arkasına sprey boyayla ‘Sıra sende’ yazılarak tehdit edildi.

11- ‘Yemin krizi’nin başrolü Zana’nın vekilliğinin düşürülme talebi komisyona iletildi

Meclis Başkanlık Divanı, HDP’li Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebi karma komisyona iletti.

12- İdare mahkemesi, zorunlu din dersine ‘Dur’ dedi

İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını isteyen aileyi haklı buldu.

13- Adana’da iş cinayeti: Sepet halatı koptu, üç işçi hayatını kaybetti

Adana’da bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan altı işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü. Üç işçi hayatını kaybetti, dört işçi yaralandı.

14- Türk sinemasının ‘Şoför Nebahat’ı hayatını kaybetti

‘Şoför Nebahat’ karakteriyle ünlenen sinema oyuncusu Sezer Sezin hayatını kaybetti.

15- ‘Başarı’larının devamı: Erdoğan YÖK’ün başına Saraç’ı yeniden atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başkanlığına bir kez daha Yekta Saraç’ı atadı.

16- Yine ‘cinayet’: Kadıköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsü bir saat sonra teslim oldu.

17- Burdur’daki Sagalassos Antik Kenti’nde 2 bin yılık çeşme bulundu

Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti’nde 2 bin yıllık yeni bir çeşme yapısı bulundu.