Akşam Postası / 20 Temmuz 2017

1- Almanya’dan rest: Ankara’nın politikaları karşılıksız kalmayacak
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söyledi.
Sözcü Kalın’dan rest çeken Almanya’ya: Akıl tutulmasından kurtulmalı
Merkel’den tam destek: Türkiye’ye karşı önlem almak gerekli ve kaçınılmaz
Alman basınında sert rüzgarlar sürüyor: Türkiye artık ölçü tanımıyor
Gerilim tırmanıyor: ‘Bu ortamda Alman şirketler Türkiye’ye yatırım yapamaz’
2- ‘Vapurun keyfini çıkarmak’ suçmuş: Bir haftalık insan hakları manzaraları
Aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu insan hakları savunucularına savcılık sorgusunda sorulan soru ‘pes’ dedirtti.
3- MAK timi davası: Başçavuş, ‘Erdoğan’ı şimdi paketleyecekler’ demiş
Darbe girişimini televizyondan takip ettiklerini söyleyen eski astsubay, eski başçavuşunun, “Cumhurbaşkanını şimdi paketleyecekler” dediğini öne sürdü.
4- Darbe girişimi
Sekiz kentteki ‘ByLock’ operasyonunda 34 gözaltı.
5- RTÜK, KHK yetkisini ilk kez kullandı: Beş kanalın lisansı iptal
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı uygulamayan beş televizyon kanalının lisansını, 690 sayılı KHK’ya dayanarak iptal etti.
6- BDDK çalışanlarına 17-25 Aralık davası: ‘Usulsüz inceleme yaptılar’
Üstü örtülen 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında şirket ve kişilerin hesaplarını usulsüz incelediği iddia edilen biri tutuksuz 32 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
7- Özakça’dan mektup: İşini isteyen, öğrencilerini özleyen biri nasıl rahat uyur?
Açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça, Sincan Cezaevi’nden mektup gönderdi.
Gülmen ve Özakça için AİHM’e rapor gönderildi: ‘Tahliye edilmelerini istiyoruz’
8- Bir annenin dramı: Bir kızını Suruç katliamında kaybetti, diğer kızı cezaevinde
Bugün, 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısının ikinci yıldönümü. Kanlı saldırının yıldönümünde, Hatice Ezgi Sadet’in annesi Sunay Sadet bir mektup kaleme aldı.
9- Barzani tam gaz: Referandumdan iki ay sonra parlamento seçimleri yapılacak
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumununun ardından kasım ayında da parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılacağını açıkladı.
10- CHP’li başkana tehdit: Aracına ‘Sıra sende’ yazıldı
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, aracının arkasına sprey boyayla ‘Sıra sende’ yazılarak tehdit edildi.
11- ‘Yemin krizi’nin başrolü Zana’nın vekilliğinin düşürülme talebi komisyona iletildi
Meclis Başkanlık Divanı, HDP’li Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebi karma komisyona iletti.
12- İdare mahkemesi, zorunlu din dersine ‘Dur’ dedi
İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını isteyen aileyi haklı buldu.
13- Adana’da iş cinayeti: Sepet halatı koptu, üç işçi hayatını kaybetti
Adana’da bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan altı işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü. Üç işçi hayatını kaybetti, dört işçi yaralandı.
14- Türk sinemasının ‘Şoför Nebahat’ı hayatını kaybetti
‘Şoför Nebahat’ karakteriyle ünlenen sinema oyuncusu Sezer Sezin hayatını kaybetti.
15- ‘Başarı’larının devamı: Erdoğan YÖK’ün başına Saraç’ı yeniden atadı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başkanlığına bir kez daha Yekta Saraç’ı atadı.
16- Yine ‘cinayet’: Kadıköy’de hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsü bir saat sonra teslim oldu.
17- Burdur’daki Sagalassos Antik Kenti’nde 2 bin yılık çeşme bulundu
Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti’nde 2 bin yıllık yeni bir çeşme yapısı bulundu.