Akşam Postası / 20 Şubat 2021

1. Albayrak, CHP’ye dava açıyor
Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, kendisine yönelik eleştiride bulunan CHP’ye dava açma kararı aldı.
2. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 kuruş’luk tazminat davası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘5 kuruşluk’ tazminat davası açtı.
3. Sağlık bakanı: Normalleşme süreci 1 Mart itibariyle başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile mücadelede normalleşme sürecinin 1 Mart itibariyle başlayacağını bildirdi.
4. Elektrik kesintilerine yeni düzenleme
Elektrik şirketlerinin ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrik kesme işlemi yapmasına bazı istisnalar getirildi.
5. Fabrikada patlama: Bir işçi hayatını kaybetti, altısı yaralandı
Bursa’da bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlamada, bir işçi hayatını kaybetti, dördü ağır altı işçi yaralandı.
6. Gıda fiyatlarındaki artışa Erdoğan’dan ‘tanzim’ benzeri ‘çözüm’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, artan sebze ve meyve fiyatlarına çözüm olarak Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketleri gösterdiği belirtildi.
7. İzmir’de depremde yıkılan bölgede yeni binaların yapımı başlıyor
İzmir’deki depremde en fazla yıkımın görüldüğü Bayraklı’da yeni binaların inşaatına 22 Şubat’ta başlanacak.
8. İstanbul’da barajların doluluk oranı altı ay sonra ilk kez yüzde 50’yi geçti
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 50.03’e yükseldi.
9. Fitch, Türkiye’nin görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü ‘negatif‘ten ‘durağan’a çevirdi.