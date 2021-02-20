Akşam Postası / 20 Şubat 2021

Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesi sürerken, ön safta savaşan sağlık çalışanları kayıp vermeye devam ediyor. Salgında bugüne kadar 378 sağlıkçı hayatını kaybetti. En genci 22, en yaşlısı 90 yaşındaydı. Ölenlerin büyük çoğunluğu İstanbul’da yaşıyordu.