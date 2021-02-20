Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 20 Şubat 2021

1. Albayrak, CHP’ye dava açıyor

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, kendisine yönelik eleştiride bulunan CHP’ye dava açma kararı aldı.

2. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 kuruş’luk tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘5 kuruşluk’ tazminat davası açtı.

Reklam

3. Sağlık bakanı: Normalleşme süreci 1 Mart itibariyle başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile mücadelede normalleşme sürecinin 1 Mart itibariyle başlayacağını bildirdi.

4. Elektrik kesintilerine yeni düzenleme

Elektrik şirketlerinin ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrik kesme işlemi yapmasına bazı istisnalar getirildi.

5. Fabrikada patlama: Bir işçi hayatını kaybetti, altısı yaralandı

Bursa’da bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlamada, bir işçi hayatını kaybetti, dördü ağır altı işçi yaralandı.

Reklam

6. Gıda fiyatlarındaki artışa Erdoğan’dan ‘tanzim’ benzeri ‘çözüm’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, artan sebze ve meyve fiyatlarına çözüm olarak Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketleri gösterdiği belirtildi.

7. İzmir’de depremde yıkılan bölgede yeni binaların yapımı başlıyor

İzmir’deki depremde en fazla yıkımın görüldüğü Bayraklı’da yeni binaların inşaatına 22 Şubat’ta başlanacak.

8. İstanbul’da barajların doluluk oranı altı ay sonra ilk kez yüzde 50’yi geçti

Fotoğraf: AA

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 50.03’e yükseldi.

9. Fitch, Türkiye’nin görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü ‘negatif‘ten ‘durağan’a çevirdi. 

SON HABERLER

Ataşehir Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Genel-İş Sendikası ile İstanbul’un Ataşehir ilçesinin belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu neden hapse girecek?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 21 Şubat 2018’de ‘PKK/KCK propagandası yapma’ suçlamasıyla verdiği iki yıl altı ay hapis cezası kararını oy çokluğuyla onadı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen ceza nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararına karşın Gergerlioğlu 1 yıl 10 ay 17 gün cezaevinde kalacak.