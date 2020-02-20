Akşam Postası / 20 Şubat 2020

1- İdlib’de iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı

dlib’de, Suriye ordusunun saldırısı sonucunda iki asker hayatını kaybetti. Beş asker de yaralandı.

2- Almanya’da silahlı saldırı: 11 ölü, beş ağır yaralı

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı nargile kafeye silahla tarandı. Olayda 11 kişi hayatını kaybederken, beş kişi de ağır yaralandı. Polis, saldırganın evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

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3- Pegasus kazasında kara kutu deşifre edildi: Pilot hatası düşük seviyede, sorun pistte

Pegasus Havayolları’na ait uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişinden sonra duramayarak pistten çıkması sonucu üç kişinin yaşamını yitirdiği kazada, kara kutu deşifre edildi. Pilot hatasının düşük seviyede olduğu saptandı, pistteki hata ve eksiklere işaret edildi.

4- Rize’de ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alınan kişide virüse rastlanmadı

Rize’de, iş için gittiği Tayland’dan döndüğünde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan kişide virüse rastlanmadığı açıklandı.

5- İdlib ve ‘corona’ lirayı baskılıyor; MB ve Fed ardından dolar yükselişte

Dolar/TL’de Suriye kaynaklı artan jeopolitik endişeler ve küresel ekonomik aktiviteye yeni tip corona virüsü salgınının etkisinin artabileceğine yönelik beklentilerle yukarı yönlü baskı sürüyor.

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6- TSYD, dört başkanlı oturum yapılacağını duyurdu: Ağaoğlu reddetti, Koç şık bulmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), önümüzdeki hafta çarşamba günü (26 Şubat), saat 11:00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Trabzonspor ise açık oturuma katılmayacağını ilan etti. Fenerbahçe, tarihin kendilerine sorulmadan belirlenmesini ‘şık’ bulmadıklarını belirtirken, Beşiktaş cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

7- Serviste unutulan Alperen’in ölümüyle ilgili yargılanan üç maarif müfettişi beraat etti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, üç yaşındaki Alperen Sakin’in anaokulu servisi minibüsünde unutulması sonrası hayatını kaybetmesiyle ilgili ‘ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla yargılanan üç maarif müfettişi, karar duruşmasında beraat etti. Baba Serkan Sakin, “Karara itiraz edeceğiz” dedi.

8- İşçi intihar etti; diğerleri cansız bedenin yanında çalıştırıldı

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Corazon Ambalaj fabrikasında, Bayram Kömürcü adlı işçinin depoda intihar ettiği belirtildi. Arkadaşları, Kömürcü’nün cansız bedeninin yanında çalışmaya zorlandıklarını kaydetti.

9- Üretimi yasaklanan ‘bal benzeri’ ürünlerin satışına yıl sonuna kadar devam

Tarım ve Orman Bakanlığı, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı. Ancak yönetmeliğin yayınlanmasından önce üretilmiş olan ürünler 31 Aralık’a kadar satılmaya devam edecek.

10- Başörtülülere hakaret ettiği öne sürülen İBB yöneticisine dokuz yıl hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, başörtülü kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan üç yıldan dokuz yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

11- Kadir Şeker soruşturmasında adli inceleme: Kadın olay yerinde darp edilmemiş

Şiddet gördüğünü sanarak bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan muayene ve adli incelemede kadının olay yerinde darp edildiğine ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

12- CHP’li Erdoğdu: Hükümetin UKOME’de yaptığı değişiklik darbedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümetin dün yayınladığı genelge ile Ulaşım Koordinasyon Kurulu’nun (UKOME) yapısını değiştirmesinin ‘bir tür darbe’ olduğunu söyledi.

13- Fransa, Diyanet’in banka hesaplarını kapattı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Fransa’ya bağlı bazı din hizmetleri ataşeliklerinin hesapları kapatıldı.

14- Bakanın ‘Atakan yorumu’: Sosyal medyada bu kadar yer almasını onaylamıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, felsefe hakkındaki konuşması ve okuduğu kitaplarla gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar’ın sosyal medyada bu denli gündem olmasını onaylamadıklarını söyledi.

15- Oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde üç araç birbirine girdi. Kazaya karışanlardan birinin oyuncu Ahmet Kural olduğu öğrenildi.

16- Hazine, vergi ve cezalarda ‘yargı denetiminden vazgeçme’ uygulamasına açıklık getirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen ‘kanun yolundan vazgeçme’ uygulamasına ilişkin açıklaması yayınlandı.