Akşam Postası / 20 Şubat 2019

1. Gezi davası: Kavala dahil 16 ‘şüpheli’ye ağırlaştırılmış müebbet istendi
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
2. İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’dan alınacak S-400 füzelerinden vazgeçmeleri için kendisini arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i geri çevirdiği öne sürüldü.
3. Konsensus Araştırma: İstanbul’da esnaf İmamoğlu’ndan yana
Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da AKP üç puan önde ancak CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ı yakından takip ediyor.
CHP Adalar ilçe başkanı ve iki yönetici istifa etti
MHP’den Mersin yorumu: Operasyonu kendileri yaptı
4. Tanzimler açılırken: Çiftçi sayısı yüzde 38 azaldı, tarım alanları yüzde 12 küçüldü
Türkiye’de son 10 yılda çiftçi sayısı yüzde 38 azalırken, tarım alanları son 15 senede yüzde 12, sebze bahçeleriyse yüzde 15 küçüldü.
TÜSİAD: Tarım eriyor, getirilen çözümler geçici
5. Bloomberg: Erdoğan seçim uğruna bankaları riske atıyor
Bloomberg International, yerel seçimlerde ucuz kredileri kampanyasının merkezine koyan AKP hükümetinin, zaten resesyonun eşiğinde bir ekonomide bankaları daha fazla risk almaya zorladığını yazdı.
TBB’ye göre S&P’nin ‘sert iniş’ açıklaması temelsiz: En kötü senaryoya dayanıyor
6. Tüketici güveni şubatta 10 yılın en düşük düzeyine geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen anket sonucu hesaplanan tüketici güveni şubatta yüzde 0.7 düşüşle 10 yılın en düşük seviyesi 57.8’e geriledi. Endeks bu düzeyi – Ekim 2018’de görülen 57.6 dışında – en son küresel finansal kriz sonrası dönem 2009’da görmüştü.
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7. Üç işçi hayatını kaybetmişti: Muğla’da göçen madenle ilgili üç kişi tutuklandı
18 Şubat’ta Muğla’da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan maden göçüğüyle ilgili soruşturmada ocağın sahibi dahil üç kişi tutuklandı.
8. Rapor: 2018’de 2 bin 950 internet haberine sansür uygulandı
Bianet tarafından hazırlanan medya gözlem raporuna göre 2018 yılında en az 2 bin 950 haber linkine sansür uygulanırken, medya ‘güvenlik’ politikaları üzerinden hedef tahtasına konuldu.
9. ‘Trans kadınların yarışlarda yer alması hile’ diyen Navratilova’ya tepki yağdı
Trans kadınların yarışlarda yer almasının hile yapmak anlamına geldiğini söyleyen efsanevi tenisçi Martina Navratilova’ya, sporcu LGBT camiası tepki gösterdi.
10. Cinsel yönelimi nedeniyle tekrar ihraç edilen polis: Lütuf değil hakkımı istiyorum
Polis memuru Osman, cinsel yöneliminden dolayı polislikten ihraç edilmiş, açtığı dava sonucu mesleğe geri dönmüştü. Ancak üç yıl polislik yaptıktan sonra Danıştay bu kararı bozdu.