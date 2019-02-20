Akşam Postası / 20 Şubat 2019

1. Gezi davası: Kavala dahil 16 ‘şüpheli’ye ağırlaştırılmış müebbet istendi

Fotoğraf: Reuters

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

2. İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’dan alınacak S-400 füzelerinden vazgeçmeleri için kendisini arayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i geri çevirdiği öne sürüldü.

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3. Konsensus Araştırma: İstanbul’da esnaf İmamoğlu’ndan yana

Fotoğraf: DHA

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da AKP üç puan önde ancak CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ı yakından takip ediyor.

4. Tanzimler açılırken: Çiftçi sayısı yüzde 38 azaldı, tarım alanları yüzde 12 küçüldü

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de son 10 yılda çiftçi sayısı yüzde 38 azalırken, tarım alanları son 15 senede yüzde 12, sebze bahçeleriyse yüzde 15 küçüldü.

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5. Bloomberg: Erdoğan seçim uğruna bankaları riske atıyor

Bloomberg International, yerel seçimlerde ucuz kredileri kampanyasının merkezine koyan AKP hükümetinin, zaten resesyonun eşiğinde bir ekonomide bankaları daha fazla risk almaya zorladığını yazdı.

6. Tüketici güveni şubatta 10 yılın en düşük düzeyine geriledi

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen anket sonucu hesaplanan tüketici güveni şubatta yüzde 0.7 düşüşle 10 yılın en düşük seviyesi 57.8’e geriledi. Endeks bu düzeyi – Ekim 2018’de görülen 57.6 dışında – en son küresel finansal kriz sonrası dönem 2009’da görmüştü.

7. Üç işçi hayatını kaybetmişti: Muğla’da göçen madenle ilgili üç kişi tutuklandı

Fotoğraf: DHA

18 Şubat’ta Muğla’da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan maden göçüğüyle ilgili soruşturmada ocağın sahibi dahil üç kişi tutuklandı.

8. Rapor: 2018’de 2 bin 950 internet haberine sansür uygulandı

Bianet tarafından hazırlanan medya gözlem raporuna göre 2018 yılında en az 2 bin 950 haber linkine sansür uygulanırken, medya ‘güvenlik’ politikaları üzerinden hedef tahtasına konuldu.

9. ‘Trans kadınların yarışlarda yer alması hile’ diyen Navratilova’ya tepki yağdı

Fotoğraf: Reuters

Trans kadınların yarışlarda yer almasının hile yapmak anlamına geldiğini söyleyen efsanevi tenisçi Martina Navratilova’ya, sporcu LGBT camiası tepki gösterdi.

10. Cinsel yönelimi nedeniyle tekrar ihraç edilen polis: Lütuf değil hakkımı istiyorum

Polis memuru Osman, cinsel yöneliminden dolayı polislikten ihraç edilmiş, açtığı dava sonucu mesleğe geri dönmüştü. Ancak üç yıl polislik yaptıktan sonra Danıştay bu kararı bozdu.

