Akşam Postası / 20 Şubat 2017

1- ‘Erdoğan’a suikast’ davasındaki binbaşı: Darbe yaptım, idam olsa da canım yanmaz

Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla yargılanan askerlerden binbaşı Şükrü Seymen “Darbe yaptım” diyerek idam dahil hiçbir şeyden korkmadığını söyledi.

2- İran’dan Erdoğan ve hükümete: Sabırlı davranıyoruz ancak bir sınırı var

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye’den yapılan İran’la ilgili açıklamalara tepki göstererek, sabırlı davrandıklarını ancak bunun da bir sınırı olduğunu söyledi.

3- CHP’li Altay’dan AKP seçmenine: 16 Nisan’ı da Allah’ın bir lütfu olarak görmek lazım

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili AKP seçmenine seslendi: “Erdoğan’ı seviyorsanız siz de ‘Hayır’ deyin. Erdoğan’ın hayrına, ‘Hayır’da fayda var.”

4- Sanat merkezinde yangın çıkan Müjdat Gezen: Bu bir kundaklama, görüntülerde mevcut

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde gece geç saatlerde yangın çıktı. Sanatçı Müjdat Gezen, ‘kundaklama’ olduğunu söylerken, görüntülerde bir adamın benzin bidonuyla sokağa girdiğinin görüldüğünü aktardı.

5- VİDEO | Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanma anları

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ndeki yangınla ilgili görüntüler Gezen’in ‘kundaklama’ iddiasını doğruladı.

6- Küresel silah ticaretinde Soğuk Savaş sonrasının en yüksek hacmine ulaşıldı

Küresel silah ticareti 2012-2016 yıllarında bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 8,4 oranında arttı.

7- Cengiz adım adım ilerliyor: Fethi Paşa Korusu’na ‘setaltı otopark’ onayı çıktı

25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” diyen işadamı Mehmet Cengiz’e satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün içinde bulunduğu Fethi Paşa Korusu’nda ‘setaltı otopark’a onay çıktı.

8- Polise hakaretten üç yıla kadar hapsi istenen HDP’li Baydemir için zorla getirme kararı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır belediye başkanı olduğu dönemde polislere hakaret ettiği iddiasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Talimatla ifade vermeyen Baydemir için ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı.

9- Karar Belçika’dan: Firardaki Fehriye Erdal’a 15 yıl hapis ve 10 yıl hak mahrumiyeti cezası

Belçika’da bir mahkeme, Sabancı suikastının firari zanlılarından Fehriye Erdal’a Türkiye’de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ve 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

10- Ekonomi yetkilisi: Bazı akarsu santrallerinin Varlık Fonu’na devri öngörülüyor

İktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu’na, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait toplamda 1000 megavatlık santral kapasitesinin devrinin planlandığı öne sürüldü.

11- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP Gençlik Kolları üyesine tweeti nedeniyle tutuklama

Twitter hesabındaki paylaşımları nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi Samet Sarı tutuklandı.

12- Başkanlığa ‘dikta rejimi’ diyen Saadet Partisi kampanyada yok: Masraflı, gerilimi artırır

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, gerilimi artırdığı ve masraflı olduğu için ‘Hayır’ kampanyası yürütmeyeceklerini söyledi.

13- Durmak yok: KHK’yla ihraç edilen şef İbrahim Yazıcı, İDSO konserinden de çıkarıldı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) 24 Şubat’ta gerçekleştireceği konserden çıkarıldı.

14- Gözaltına alınan HDP’li vekil Behçet Yıldırım yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı

Adıyaman Havalimanı’nda gözaltına alınan HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

15- HDP, tutuklu eş genel başkanlar Yüksekdağ ve Demirtaş için AİHM’e başvurdu

HDP, eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

16- İBB’nin Tarihi Yarımada planına ‘içeriden’ itiraz: Bölgenin kimliğine zarar verir

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) Tarihi Yarımada’yı yapılaşmaya açacak plan değişikliğine belediye bünyesindeki şehir planlama müdürlüğü karşı çıktı: ‘Bölgenin kimliğine zarar verir.’

17- Darbe girişimi | HSYK, 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

HSYK 2’nci Dairesi ‘FETÖ’yle bağlantılı oldukları iddiasıyla 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Böylece ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 886’ya yükselmiş oldu.

18- İşçinin karnına basıp ‘Türk’ün Suriyeli’den intikamı’ diyen adam gözaltında: Şakalaştık

İzmir’de Suriyeli işçinin karnına ayağıyla basarak “Türk’ün Suriyeli’den intikamı” notuyla sosyal medyada paylaştıktan sonra “Şaka yaptım” diyen adam gözaltına alındı.

19- Orhan Pamuk’a sansüre Hürriyet’in okur temsilcisinden tek cümle: Keşke yayınlanabilseydi

Hürriyet’in okur temsilcisi Faruk Bildirici, gazetesinin yazar Orhan Pamuk’un söyleşisine uyguladığı ‘sansür’e ilişkin “Keşke yayınlanabilseydi” dedi.