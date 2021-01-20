Akşam Postası / 20 Ocak 2021

1. CHP lideri: Erdoğan, Özdağ’a yapılan saldırıyı kamuoyu önünde açıkça kınamalı

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kamuoyu önünde kınaması gerektiğini söyledi.

2. Araştırma: Covid-19’a yakalanma riskinde konuşmak öksürük kadar tehlikeli

Britanya’da yapılan bir araştırma, konuşurken ağızdan çıkan minik virüs partiküllerinin öksürükten kaynaklanan geniş damlacıklardan daha uzun süre havada kaldığını ortaya koydu. Bu da Covid-19’lu biriyle konuşmanın öksürmesi kadar tehlikeli olduğu anlamına geliyor.

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3. Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Türkiye’de Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

4. Dink Davası sanığı Reşat Altay: Bu davada yargılanmaktan müteessirim

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 124. duruşması bugün yapıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları sürdü.

5. Araştırma: Orta yaşlarda kuruyemiş tüketmek demans riskini azaltıyor

Geniş çaplı bir araştırma, orta yaş ve sonrasında düzenli olarak kuruyemiş tüketmenin, ileri yaşlarda demans riskini azalattığını ortaya koydu.

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6. İstanbul’da baraj doluluğu yüzde 30’un üzerinde

İstanbul’da son iki haftadır etkisini gösteren kar ve yağmur yağışı, baraj doluluğunu yarı yarıya artırdı.

7. Sıla’yı ‘darp’tan ceza alan Ahmet Kural’ın davası sil baştan: İstinaf kararı bozdu

Eski sevgilisi Sıla’yı dövdüğü gerekçesiyle hüküm giyen oyuncu Ahmet Kural’a verilen hapis cezası bozuldu.

8. Yıllık ciro yarı yarıya azaldı: Restoranların dörtte biri yeniden açılamayabilir

Covid-19 kısıtlamalarından en çok etkilenen işletmelerin başında gelen restoranların dörtte birinin yeniden açılamayacağı bildirildi.

9. Biden’ın dışişleri bakanı adayından Türkiye mesajı: Yaptırımlar gözden geçirilecek

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken, Türkiye’ye daha fazla yaptırım uygulanması gerekip gerekmediğinin gözden geçirileceğini söyledi.

10. Akdeniz’de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı: En az 43 can kaybı

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz’de Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

11. Türkiye’nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

12. 2 bin yıllık mozaiği satmaya çalışırken yakalandılar

Fotoğraf: DHA

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaiği satmak isteyen dört kişi jandarma tarafından yakalandı.

13. Starbucks, çalışan tarafından bardağına çekik gözlü yüz çizilen müşterisine 100 bin lira tazminat ödeyecek

Fotoğraf: Reuters

İrlanda’da bir Starbucks şubesi çalışanının, Tayland kökenli bir müşterinin bardağına ‘çekik‘ göz çizmesi nedeniyle tazminat ödemesine karar verildi.