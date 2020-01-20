Akşam Postası / 20 Ocak 2020

1- Albayrak, ‘yabancıya gitmesin’ diye Kanal İstanbul güzergahında arsa almış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılında, kendisinin de2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın aldığı açıklandı.

2- Demirtaş: AKP’nin arkasına sığınacak tabutlara ihtiyacı var

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan ‘tiyatro’ tartışmasına ilişkin “Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi” diye yazdı.

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3- Rapor: Sebzelerin yarısında zararlı pestisit bulundu, ‘kokteyl etkisi’yle zehir artıyor

Gıda mühendisi Bülent Şık, incelediği 90 adet sebzenin 14’ünde, kullanılması yasak pestisit, 46’sında ise hormonal sistem üzerinde etkili pestisit/pestisitler tespit etti. 90 ürünün yüzde 77’sindeki pestisit kalıntılarının ‘kara liste’de olduğu belirtildi.

4- TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

5- Metal sektöründe grev ihtimali sürüyor: Yüzde 10’luk artış reddedildi

Metal sanayinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren temsilcisi konumundaki Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ilk altı ay için ücret artış teklifini yüzde 10’a çıkarırken, Türk Metal Sendikası teklifi reddettiğini duyurdu.

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6- Maliyet nedeniyle duran Sinop’taki nükleer santral projesi yeniden başlayabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, maliyet artışı nedeniyle yapımı duran Sinop’taki nükleer santral projesinin başka bir tedarikçiyle devam edebileceğini söyledi.

7- Ceren Özdemir’in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’a ‘canavarca hisle öldürmekten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

8- Libya zirvesinde ateşkes görüşülürken, Hafter petrol sahalarını abluka altına aldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu Libya zirvesinde taraflar ateşkesi tartışırken Libya Ulusal Ordusu’nun komutanı Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol sahalarını abluka altına alması toplantıya gölge düşürdü.

9- İBB mezarlıklar daire başkanı: 20 yıla gömülecek yer bulmak mümkün olmayacak

Günde ortalama 220 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç’a göre 20 yıl sonra gömülecek yer bulmak mümkün olmayacak.

10- 320 istasyonu bulunan akaryakıt devi iflas etti

Akaryakıt dağıtım sektörünün önde gelen firmalarından Starpet için mahkeme iflas kararı verdi. Şirketin tasfiye süreci başladı. Starpet, Türkiye’nin en büyük şirketleri listesinde yer alıyordu.

11- Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakar biziz, yıllarca değişmemek için direndik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimlerle yaptıkları toplantılarla ilgili “Bazen kendilerine takılıyorum, ‘Siz kendinize muhafazakâr diyorsunuz ama muhafazakâr değilsiniz. Asıl muhafazakâr biziz, yıllar yılı değişmemek için direndik’ diye” ifadesini kullandı.

12- Kanal İstanbul’a ‘talip olan’ fon şirketi 50 liralık site açmış, merkezi Lübnan’da

Kanal İstanbul projesine ‘kaynak sağlama’ iddiasıyla medyada yer alan ‘Money Maker Managment’ (MMM) adlı yatırım şirketi hakkında çelişkili bilgiler bulunuyor.

13- Kütahya’da 11 fabrika işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya’daki seramik fabrikasında 11 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.

14- Sultanbeyli’de cemevine saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi’ne yapılan saldırıya ilişkin İstanbul başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

15- İddia: THY uçuş mili programında Garanti BBVA ile yolları ayırıyor

Türk Hava Yolları’nın alışverişte uçuş mili biriktiren ve çeşitli indirimler sağlayan ‘miles&smiles’ uygulamasında uzun süredir program ortağı Garanti BBVA ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

16- ‘FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar: Toplam 25 yıl hapis

Altı sanığın yargılandığı ‘FETÖ‘nün futbol yapılanmasına ilişkin davada toplam 25 yıl hapis cezası çıktı.

17- Moody’s: Negatif faiz güveni zayıflatabilir; bankaların kredi notu için olumsuz

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin negatif faiz oranlarının yatırımcı güvenini zayıflatabileceğini ve bankaların kredi notu için de olumsuz olduğunu açıkladı.

18- Oxfam raporu: 2 bin 153 kişinin serveti 4.6 milyar insanın servetinden fazla

Britanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre 2019 yılında dünya genelindeki en zengin 2 bin 153 kişinin serveti, en yoksul 4.6 milyar kişinin servetini geçti. Bu, milyarderlerin dünya nüfusunun yüzde 60’ından daha zengin olduğu anlamına geliyor.

19- İran: Nükleer meselesi BM’ye intikal ederse anlaşmadan çekiliriz

İran, İran’ın nükleer meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) intikal etmesi halinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.