Akşam Postası / 20 Ocak 2018

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1. TSK: Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’de PYD’ye yönelik başlatılan operasyona ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adını verdi.

2. Hastanedeki ‘vahim sır’: Günde ortalama üç dört hamile çocuk geliyormuş

İstanbul’daki bir hastanede hamile çocukların polis bildirilmediğini ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun dört yıl aradan sonra bir kez daha hamile kaldığını anlattı.

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3. Erdoğan’dan kadro isteyen taşerona çifte azar: Yaptıklarımız şımartmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kütahya’daki programında kadro isteyen taşeron işçilerin azarladı.

4. Öğretmenliğin yolu Diyanet’ten geçiyor: 16 yılda 3 bin 771 nakil

Son 16 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (DİB) çalışan 3 bin 771 kişinin öğretmen olarak atandığı bildirildi.

5. ‘Normalleşme’de ilk adım: Almanya, Türk tanklarının modernizasyonuna onay verdi

Alman hükümetinin Türkiye’deki Leopard tanklarının modernizasyonuna onay vereceğini öne sürdü.

6. Gezici Araştırma: İYİ Parti’nin oyu CHP’den, HDP’nin oyu da MHP’den fazla

Gezici Araştırma’ya göre AKP’nin oyu yüzde 42, İYİ Parti’nin ise yüzde 20,2. Kürt seçmen de AKP-MHP ortaklığından ‘rahatsız.’

7. Marmaris’te ‘hedefi şaşıran’ torpido kayboldu, Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Marmaris’teki tatbikatında ateşlenen torpido kayboldu. İçinde zehirli gaz bulunan torpido bir hafta aransa da bulunamadı.

8. ‘İtibar’ devri: PTT ‘kurum ve temsil’ gideri diye bir yılda 6,5 milyon lira harcamış

PTT’nin 2016’da kurum adına yaptığı temsil ve ağırlama giderlerinin toplamının 6 milyon 600 bin lirayı bulduğu raporlandı.

9. Amcasının istismar ettiği kızın babası: Ağabeyim suçlu ama şikayetçi değilim

Bursa’da öz yeğenini istismarla suçlanan amca ikinci yargılamada 17 yıl altı ay hapis cezası aldı. Kızın babası, “Ağabeyim suçlu ama şikayetçi değilim” dedi.

10. Eskişehir’de 11 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcular: Şoför uyuyordu

Eskişehir’de trafik kazasında 11 kişinin can verdiği otobüsten yaralı kurtulan yolcular “Şoför direksiyon başında uyuyordu” dedi. Şoför ise uyumadığını belirterek önüne köpek çıkınca direksiyonu kırdığını anlattı.

11. Yeni kurallar: Servis, öğrenciyi dersten en fazla 15 dakika önce okula getirecek

Okul servis araçlarıyla ilgili yeni düzenlemeye göre öğrenci, dersten en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek, kurallara uymayan şoför ya da personel ihtara gerek kalmadan görevden uzaklaştırılacak, araç takip sistemi verileri istenmesi velilerle paylaşılacak.