Akşam Postası / 20 Nisan 2020

1- Erdoğan: Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimse yoktur
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde, “Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan neredeyse kimse yoktur” dedi.
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2- İmamoğlu: 23 Nisan’dan 1 Mayıs’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan’dan 1 Mayıs’a kadar sürede, beş günlük mesaiye mal olabilecek şekilde, 11 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmasını önerdi.
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3- Babacan: Hükümet yüzde 1’le borç bulabilir ama ‘U dönüşü’ yapıp da buraya yönelmez
Türkiye’nin corona virüsünün yarattığı krize ‘zayıf bir Merkez Bankası, zayıf bir bankacılık sistemi, zayıf bir bütçeyle’ yakalandığını savunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin krizin etkisini azaltmak için Batılı kaynaklardan yüzde 1 gibi düşük bir faizle borç bulabileceğini ancak hükümetin geçmişteki Batı karşıtı söylemleri nedeniyle buna yanaşacağını düşünmediğini dile getirdi.
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4- Diyanet: Teravih evde kılınabilir
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini söyleyerek, “İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız” dedi.
5- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 449 artışla 16 bin 509’a çıktı
Son 24 saatte 449 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 16 bin 509’a yükseldi.