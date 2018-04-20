Akşam Postası / 20 Nisan 2018

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1- Jet hızıyla: Erken seçim teklifi ‘planlanandan’ önce Meclis’ten geçti

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018’de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi Meclis’te 386 oyla kabul edildi.

2- Erdoğan uyardı: İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li milletvekillerine “İttifak yapıyoruz diye MHP’ye oy kaptırmayalım” uyarısında bulundu.

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3- İYİ Parti’den YSK’ya üç emsal: Aynı durumdaki partiler seçime girebilmiş

İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerine giremeyecekleri yönündeki sava karşı Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) geçmişte aynı durumdaki üç partinin seçime katılmasına ilişkin aldığı kararları emsal gösterecek.

4- Derbide yaralanan Güneş: Canım değil ama içim acıyor

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Canım değil ama içim acıyor” dedi.

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5- Buldan’dan Erdoğan’a: Bölgede sandığa gömülen AKP’dir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li vekillere verdiği öne sürülen ‘HDP’yi sandığa gömün’ talimatını eleştirerek, “Sandığa gömülen AKP’dir bu bölgede” dedi.

6- ABD, OHAL’i anımsatıp ‘Endişeliyiz’ dedi: Adil ve şeffaf seçim düzenlemek zor

ABD, Türkiye’de erken seçimin ‘özgür ve adil’ olarak düzenlenmesinin OHAL şartlarında zor olduğunu bildirdi.

7- Konut satışları martta yüzde 14 geriledi; yabancılara satış yüzde 15 arttı

Konut satışları martta yüzde 14 düşüşle 111 bine geriledi. Satışlar şubat ayında da yüzde 5.4 düşmüştü. Göze çarpan tek olumlu veri yabancılara satıştaki yüzde 15 artış.

8- Kamu İhale Kurumu da itibardan tasarruf etmemiş: Üç yılda 186 bin lira temsil gideri

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kamu İhale Kurumu’nun 2014-2017 yıllarında yapılan temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerinin 186 bin 551 TL olduğunu açıkladı.

9- İstanbul’daki hastane yangını atık kumbarasında başlamış

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangının hastanenin yanında bulunan cam şişe kumbarasından çıktığı bildirildi.

10- Eşini öldürüp gazetecilere söyleşi veren adama ağırlaştırılmış müebbet talebi

Diyarbakır’da eşini uyurken av tüfeğiyle öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle dava açıldı.

11- Başbakan açıkladı: Avusturya’da 24 Haziran kampanyasına izin verilmeyecek

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 24 Haziran seçimleri öncesi Türklere yönelik siyasi propaganda kampanyalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

12- Karamollaoğlu’ndan Bakan Albayrak tarifi: Toy, zeka fışkırıyor ama…

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirirken, “Toy, tecrübesi hakikaten olmayan, zekası fışkıran ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakan” diye ironik bir nitelemede bulundu.

13- Başoğlu’nun beraatine itiraz: İstinafın ‘cinsel suçlar’ dairesi davayı inceliyor

Bodrum’da bir teknedeyken görüntülenen Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu’na verilen beraat kararı istinafta değerlendirmeye alındı.

14- Efsaneye veda: Arsenal’de 22 yıllık Wenger dönemi bu sezon sona eriyor

İngiltere Premier Lig’in dev ekiplerinden Arsenal’in menajeri Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı kulüpten sezon sonu ayrılacak.