Akşam Postası / 20 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 23 can daha aldı: 972 yeni vaka var, 1092 kişi iyileşti
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 4 bin 222’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 972 yeni vakayla 152 bin 587’ye çıktı.
2- Koca: Vaka sayısının binin altına inmesi nihai başarının işaret fişeği olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’la mücadelede, yeni vaka sayısındaki düşüşün başarının göstergesi olduğunu belirterek, “Dün, binin biraz üzerindeydi. Binin altına indiğinde nihai başarının işaret fişeği olacaktır” dedi.
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3- Erdoğan’dan hakim ve savcılara: Vicdan ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde, “Vicdanınızı ve imzanızı, Allah korkusu ve kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum” dedi.
4- Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 9 bin 700 kişi karantinada, 67 bin 547’si eve uğurlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina sürecini geçirdiği yurtlarda 9 bin 700 kişinin bulunduğunu, 67 bin 547 kişinin evlerine uğurlandığını açıkladı.
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5- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 161 artışla 32 bin 330’a çıktı
İtalya’da can kaybı 161 artışla 32 bin 330’a çıkarken, İspanya’da ise yaşamını yitirenlerin sayısı 95 artarak 27 bin 873’e çıktı.
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6- Bir ayda üçüncü karar: 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi
Cumhurbaşkanlığının kararıyla 800’den fazla ithal mala ek gümrük vergisi getirildi.
7- Pakdemirli: Gıda israfı yüzde 2 azalırsa 360 bin ailenin bir yıllık geçim gideri karşılanır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesinin tanıtımında, “Gıda israfını yüzde 2 iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin bir yıllık geçim giderlerini karşılayabiliriz” dedi.
8- Berat Albayrak’tan ‘swap’ açıklaması: Yeni dönemde çok daha etkin olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni dönemde, Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak” dedi.
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9- Milas’ta orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kısırlar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın, yangının büyümesine neden olabileceğinden endişeleniliyor.