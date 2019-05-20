Akşam Postası / 20 Mayıs 2019

1- YSK’dan ‘yedek üye’ itirazına ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti.

2- CHP: Gerekçeli kararın yanında kamera görüntülerini de bekliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçiminin iptaline ilişkin açıklayacağı gerekçeli kararın ekinde kamera görüntülerinin de yer almasını beklediklerini belirtti: “Bu iddianın kanıtlarını ve görüntülerini gerekçeli kararda görmezsek, o zaman bu iftiracılar çıkmalılar ve milletten özür dilemeliler.”

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3- Savcılar 25 milletvekilinin daha yargılanmasını istedi: 44 dosya Meclis’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli dahil 25 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle savcılar tarafından hazırlanan 44 fezleke TBMM’ye ulaştı.

4- Zarif’ten Trump’a yanıt: Cengiz Han ve İskender’ler göçtü, İran bin yıldır ayakta

Fotoğraf: Reuters

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam İran’a ilişkin yaptığı paylaşımına yanıt verdi: “#BirİranlıyıAslaTehditEtme. Saygı duymaya çalış – işe yarıyor!”

5- Trump ve damadının Deutsche Bank hesapları izlemeye alınmış

Deutsche Bank, ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner’in hesaplarını şüpheli bazı işlemlerin tespit edilmesinin ardından izlemeye aldı.

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6- Olçok’un eşinden Erdoğan’a: Hakkımı helal etmiyorum

AKP’nin yükselişinde önemli paya sahip reklamcı Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok AKP’nin kendisine yönelik kampanyası üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Hakkımı helal etmiyorum, beni düşürdüğünüz duruma bakın” diye mesaj attı.

7- Stokların ‘hafifçe’ azaltılacağı sinyali petrol fiyatını yükseltti

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el Falih, OPEC ile üye olmayan ülkeler arasında, ham petrol stok miktarını ‘hafifçe’ azaltma yönünde görüş birliği bulunduğunun söylemesinin ardından petrol fiyatı yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

8- Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500’ün söz konusu olacağını söyledi.

9- Doktor, avukat eşini çocuklarının önünde vurup öldürdü

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır’da doktor Mesut Issı avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı çocuklarının gözü önünde 14 el ateş ederek öldürdü.

10- İmamoğlu’na karşı ‘FETÖ’ ifadesi aldırmaya çalışan gazeteci sahtecilikten sabıkalı

Tutuklu ‘FETÖ sanığı’ Erkan Karaarslan ile cezaevinde görüşüp CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘‘FETÖ’cü olduğunu söylemesi’ yönünde teklifi iletmekle suçlanan gazeteci Serhan Seyhan’ın sahte diplomalı olduğu ortaya çıktı.

11- Türkiye ‘İslamilik endeksi’nde geriledi

ABD’deki ‘İslamilik Vakfı’ tarafından çıkarılan ‘İslamilik endeksi’nde Türkiye geçen yıla göre 14 sıra gerileyip 153 ülke arasında 95’inci sırada yer aldı. ‘İslami kriterlere en çok uyan ülke’ Yeni Zelanda!

12- Yaptırım kararı üzerine: Yeni Huawei’lerden Gmail ve Youtube’a erişilemeyecek

ABD’nin Çinli Huawei şirketine yaptırım kararının ardından il adım Google’dan geldi. Google’ın çatı şirketi Alphabet, Huawei’ye yazılım, donanım ve teknik servisi sınırladı. Bundan böyle Huawei marka telefonlarda Android yazılımı güncellenemeyecek, uygulama yüklenmesini sağlayan Google Play, e-mail hizmeti Gmail ya da video uygulaması YouTube’a erişilemeyecek. Önlemden, halihazırdaki Huawei’lerden etkilenmeyecek.