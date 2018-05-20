Akşam Postası / 20 Mayıs 2018

1. İttifak içinde ittifak çalışmaları: CHP listesinde 5-8 Saadetli

CHP ve Saadet Partisi’nin milletvekili listelerini işbirliği içinde nasıl oluşturacakları konusunda yaptıkları çalışmada son aşamaya gelindi.

2. Orgeneral Akar’dan Ege çıkışı: Görev verilirse gözümüzü kırpmadan yaparız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak kendilerine Ege’de de görev verilirse gözlerini kırpmadan yerine getireceklerini belirterek “Kimsenin yanlış hesap içinde olmaması lazım” dedi.

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3. Demirtaş ilk icraatını açıkladı: Evladını yitirmiş Türk ve Kürt anneleri buluşturacak

Alman medyasına açıklama yapan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçilmesi durumunda ilk icraatının, çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin ellerinden öpüp, barışı sağlamak için desteklerini ve dualarını istemek olacağını söyledi.

4. İnce’nin kampanyasına ilk üç günde yapılan bağış miktarı: 3 milyon lira

CHP’nin Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için açtırdığı bağış hesabına bugüne kadar 3 milyon liranın yatırıldığı açıklandı.

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5. İstanbul’da İYİ Parti’ye bir saldırı daha

İstanbul Üsküdar’da İYİ Parti seçim standı bir grubun saldırısına uğradı.

6. AKP’nin seçim standına ‘nur’ yağdı: Camiden kaçak elektrik çektiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seçim standı kuran AKP’liler, camiden kaçak elektrik çektiler.

7. Türklerle yakınlaşmayı savunan Selanik belediye başkanına faşist saldırı

Türk-Yunan yakınlaşmasını savunan yaklaşımıyla Yunanistan’da aşırı sağcıların tepkisini çeken Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris uğradığı saldırıda hastanelik oldu.

8. Oscarlı yönetmen Luc Besson’a tecavüz suçlaması: Çay içmek için otelde randevulaştık, sonra bayıldım

Adı açıklanmayan ve oyuncu olduğu belirtilen bir kadının, Oscarlı Fransız yönetmen Luc Besson tarafından cinsel istismara uğradığını iddia edildi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Besson ise kadınla zaman zaman görüştüğünü belirtirken, tecavüz iddialarını reddetti.