Akşam Postası / 20 Mart 2021

Ancak ‘faizi sebep enflasyonu sonuç’ olarak gören ve önceki başkanları ‘laf dinlemediği’ için ‘gönderdiğini’ saklama gereği duymayan Erdoğan’ın beş ayda üç kez faiz artıran Ağbal’a nasıl ve neden ‘tahammül ettiği’ merak konusuydu.