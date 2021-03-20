Akşam Postası / 20 Mart 2021

1. Sözleşmenin adında İstanbul var, ama artık altında Türkiye’nin imzası yok
Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı.
TTB’den sözleşmenin feshedilmesine tepki: Son sözü kadınlar söyleyecek
Avukattan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Hukuk dışı bu çıkış işlemi yok sayılmalı
HDP’nin sözleşme tepkisi: AKP-MHP erkek ittifakı kadınlar nezdinde feshedilmiştir
Kılıçdaroğlu: İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek
‘Bizi sorumlu kılan sözleşme değil’ diyen Soylu: Kadın cinayetlerinin arttığı yalan
İstanbul Sözleşmesi kararına karşı kadınlar birçok kentte eylemde
Adalet bakanı: Uluslararası sözleşmelerin feshi, yürütmenin yetkisindedir
2. Bahçeli’den Gergerlioğlu mesajı: Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu ‘kirli şahıs’ diye tanımladı, Meclis’ten çıkarılmasını istedi.
3. Bakan yardımcısı duyurdu: Twitter da Türkiye’de temsilci bulunduracak
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Artık Twitter da Türkiye’de temsilci bulunduracak” dedi.
4. Yine iyi dayandı: Erdoğan’ın MB başkanına sabrı tükendi, ‘Sıradaki gelsin’ dedi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir Merkez Bankası başkanını daha ‘devirdi.’ Henüz 7 Kasım 2020’de atanmış Naci Ağbal, selefleri gibi Merkez Bankası kanununa aykırı olarak cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.
Yeni başkandan Erdoğanvari MB eleştirisi: Yüksek faiz enflasyona yol açar
5. İBB: Gezi Parkı’na el konarak, Taksim Meydanı projesi engelleniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçirilmesine karşı “Taksim Meydanı projesi engelleniyor” açıklamasını yaptı.
6. Prof. Ceyhan: Türkiye’de mutant virüslü vaka sayısı 400 bin civarında
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de tespit edilen mutant virüslü vaka sayısını hatırlatarak “Bu 41 binin 400 binler civarında olduğunu tahmin edebiliriz” dedi.
7. Duayen gazeteci Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk basınının duayen isimlerinden Seçkin Türesay düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
8. Hamile kediye şiddet uygulayan kişi para cezasıyla serbest: ‘Sonuçta insana vurmadım, hayvana vurdum’
Ankara’da spor salonu çalışanlarının beslediği hamile kediye çanta fırlatan kişinin S.B. (45) olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp 1033 lira para cezası uygulanarak serbest bırakılan S.B. ifadesinde “Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dedi.