Akşam Postası / 20 Mart 2020

1- ‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor, taksici, ‘Bittik’ diyor
Durumu yerinde görmek için İstanbul’un -benim gibi- sakinlerinin yanısıra ana arter olması nedeniyle günde yüz binlerin uğrak noktası Beşiktaş ilçesindeki esnafa ‘ne halde olduğunu’ sordum. Dün akşam normalde karşıdan karşıya geçmekte zorlanılan bir zaman diliminde -saat 17:00 ila 20:00 arasında- durum “Gözümle görmesem inanmam” denecek gibiydi.
Bakan Koca: Her isteyen test yaptıramaz, doktor sevk edecek
İstanbul Adalet Sarayı’nda hakimin eşinde ‘corona’ çıktı: Personel karantinada
‘Corona’ya karşı ‘acil durum’ ilan eden iktisatçılardan hükümete üç öneri
Diyanet: Cuma ve cemaatla namazda ısrar caiz değil
İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri azaltılacak
‘Corona’ test sonuçlarına ‘eNabız’dan da ulaşılabilecek
Çin’de ikinci ‘corona dalgası’ endişesi: İthal vakalarda rekor sayı
Almanya ‘corona’dan zarar gören şirketlere yarım trilyon avroluk desteği değerlendiriyor
Rusya ‘corona’ aşı prototiplerini hayvanlarda denemeye başladı
İtalya’da 79 yaşındaki ‘corona’ hastası ebola ilacıyla iyileşti
Britanya’da ‘corona’yla mücadele için 65 bin eski hemşire ve doktor göreve çağrıldı
Çinli üniversite, sağlık çalışanları için ‘corona’ el kitabı yayınladı
Wuhan’a ‘corona’ mücadelesine destek için giden sağlıkçılar ‘kahraman’ gibi uğurlandı
Volvo geçici olarak ABD ve İsveç’teki fabrikalarını kapatacak
‘Corona’ günlerinde seks: Mümkün mü, nasıl?
2- İşsizlik oranı 2019’da 2.7 puan artışla yüzde 13.7’ye çıktı; işsiz sayısı 932 bin arttı
İşsizlik oranı 2019 yılında bir önceki yıla göre 2.7 puan artışla yüzde 13.7’ye çıktı. İşsiz sayısı da bir önceki yıla göre 932 bin artarak 4.47 milyona yükseldi.
3- AKP’li Muş: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişikliği öngören 2’nci yargı paketinin Meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Erdoğan’dan acil infaz düzenlemesi talimatı: Geniş tutulmalı, bir an önce çözün
4- ‘Dijital vergi’nin esasları belirlendi
Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ve dinlenmesi, izlenmesi, oynanması veya elektronik cihazlara kaydedilmesi veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmet, kullanıcıların birbiriyle etkileşime geçebileceği dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabi olacak.