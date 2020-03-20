Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 20 Mart 2020

1- ‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor, taksici, ‘Bittik’ diyor

Durumu yerinde görmek için İstanbul’un -benim gibi- sakinlerinin yanısıra ana arter olması nedeniyle günde yüz binlerin uğrak noktası Beşiktaş ilçesindeki esnafa ‘ne halde olduğunu’ sordum. Dün akşam normalde karşıdan karşıya geçmekte zorlanılan bir zaman diliminde -saat 17:00 ila 20:00 arasında- durum “Gözümle görmesem inanmam” denecek gibiydi. 

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2- İşsizlik oranı 2019’da 2.7 puan artışla yüzde 13.7’ye çıktı; işsiz sayısı 932 bin arttı

İşsizlik oranı 2019 yılında bir önceki yıla göre 2.7 puan artışla yüzde 13.7’ye çıktı. İşsiz sayısı da bir önceki yıla göre 932 bin artarak 4.47 milyona yükseldi.

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3- AKP’li Muş: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişikliği öngören 2’nci yargı paketinin Meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

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4- ‘Dijital vergi’nin esasları belirlendi

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ve dinlenmesi, izlenmesi, oynanması veya elektronik cihazlara kaydedilmesi veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmet, kullanıcıların birbiriyle etkileşime geçebileceği dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabi olacak.

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‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor; taksici: Bittik

Meydanların, sokakların ıssızlaştığı Türkiye’de bazı iş yerleri devlet kararıyla kapandı. Bazıları iş olmadığı için üretime ara verdi veya kepenk indirdi. Çalışmaya devam edenler ise dertli. Fırındaki ekmek satışı, büfedeki döner satışı hatta manavdaki sebze-meyve satışı düştü; dolmuşa, minibüse binen de. İstanbul’da, Beşiktaş sokaklarını gezerek esnafa ne halde olduklarını sordum.

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