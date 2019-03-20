Akşam Postası / 20 Mart 2019

1. Yeni Zelanda da Erdoğan’a tepkili: Ardern, ‘yüzleşmek’ için bakanını gönderiyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda’da camide 50 kişinin katledilmesinden sonra sarfettiği sözler, Avustralya’nın ardından Yeni Zelanda’nın da tepkisini çekti.
Avustralya başbakanından Erdoğan’a: O sözler pervasız, geri alın
Erdoğan Washington Post’a yazdı: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ’ın kumaşı aynıdır
Times’ta başyazı: Erdoğan korkunç bir terör eylemini sömürüyor
2. ‘Kılıçdaroğlu’na idam’ anonsu yapan Akit TV muhabirine tehdit soruşturması
CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idamını gündeme getiren Akit TV muhabiri Mehmet Özmen’e soruşturma açıldı.
3. Bu kaçıncı müjde? AKP’den 3600 ek gösterge için bir erteleme daha
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’dan da dört meslek grubuna geçen seçimlerde vadedilen 3600 ek gösterge vaadinin seçim sonrasına kalacağına dair açıklama geldi.
4. Avukat Selçuk Kozağaçlı’ya 11 yıl üç ay hapis cezası
KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ‘terör’ suçlamlarından 11 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.
5. Marketlerde yöresel ürünler satılması yasal zorunluluk haline geliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerde yöresel ürünler satılan bir standın zorunlu kılınacağını açıkladı.
6. Denizli’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Denizli Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Denizli ve Antalya’da da hissedildi.
7. Utrecht saldırısında yeni bir şüpheli gözaltında
Hollanda İçişleri Bakanlığı, üç kişinin hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı 24 Oktoberplein saldırısına ilişkin bir kişiyi daha gözaltına aldı. Baş şüpheli Gökmen Taşkın dışında gözaltına alınan iki kişi ise serbest bırakıldı.
8. Video haber: İmamoğlu’nun yandaş Ülke TV’deki söyleşisinden kritik anlar…
CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün AKP yanlısı Ülke TV’de katıldığı programda yaşanan polemikler sosyal medyada gecenin konusu oldu. Programın sunucusu Turgay Güler’in uzun konuşması ve söz vermemesine İmamoğlu’nun “Program yönetemiyorsun” diye tepki göstermesiyle tartışmalı başlayan program, Güler’in bitiş anonsunda “Sorulardan kaçtı” demesiyle tartışmayla sona erdi.
9. TBB’den bankalara: Borcunu ödeyen ve yapılandırana krediyi daha kolay ver
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde daha düşük risk kriterlerinin dikkate alınması yönünde tavsiye kararı aldığını açıkladı.
10. HDP’li vekil Sürücü’ye bir yıl sekiz ay hapis cezası
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’ye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
11. Kazakistan, başkentinin adını değiştirdi: Astana, Nursultan oldu
Kazakistan Parlamentosu başkentin ismini dün 28 yıllık görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev’in önadıyla değiştirdi. Astana artık Nursultan olacak.
12. Sevgilisi tarafından öldürülen kadın 15 gün önce şiddet gördüğü için şikayette bulunmuş
Konya’da sevgilisi H.G’yi boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan M.Ç. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
13. AB’den Google’a üçüncü ceza rakip reklamları engellemekten: 1.5 milyar avro
Avrupa Komisyonu, ABD’li internet şirketi Google’a online reklamlarda rakip şirketleri engellemesi sebebiyle AB rekabet kanunlarını ihlal etmekten 1.49 milyar avro (9.27 milyar lira) ceza kesti.
14. Ukrayna Türkiye’den ithal ettiği domatesleri yine almadı: Bu sefer 17 ton
Ukrayna, Türkiye’den getirilen 17.2 ton domateste Güney Afrika güvesine rastlandığı gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi.
15. Otomotiv sanayide üretim sadece şubatta yüzde 15.5 azaldı
Otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında yüzde 15.5 azalarak 119 bin 473 adete inerken, iki aylık üretimdeki gerileme yüzde 13.7’yi buldu.
16. Britanya AB’den Brexit’ın ertelenmesini istedi
Britanya Başbakanı Theresa May, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istediğini açıkladı.
17. ‘Bosna kasabı’ Karadzic’in cezası müebbet hapse çevrildi
90’ların başında Bosna-Hersek’te binlerce insanın ölümünden sorumlu eski Sırp lider Radovan Karadzic hakkında verilen 40 yıllık hapis ceza Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin temyiz bölümü tarafından müebbet hapse çevrildi.