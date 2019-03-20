Akşam Postası / 20 Mart 2019

1. Yeni Zelanda da Erdoğan’a tepkili: Ardern, ‘yüzleşmek’ için bakanını gönderiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda’da camide 50 kişinin katledilmesinden sonra sarfettiği sözler, Avustralya’nın ardından Yeni Zelanda’nın da tepkisini çekti.

2. ‘Kılıçdaroğlu’na idam’ anonsu yapan Akit TV muhabirine tehdit soruşturması

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idamını gündeme getiren Akit TV muhabiri Mehmet Özmen’e soruşturma açıldı.

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3. Bu kaçıncı müjde? AKP’den 3600 ek gösterge için bir erteleme daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’dan da dört meslek grubuna geçen seçimlerde vadedilen 3600 ek gösterge vaadinin seçim sonrasına kalacağına dair açıklama geldi.

4. Avukat Selçuk Kozağaçlı’ya 11 yıl üç ay hapis cezası

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı ‘terör’ suçlamlarından 11 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Marketlerde yöresel ürünler satılması yasal zorunluluk haline geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerde yöresel ürünler satılan bir standın zorunlu kılınacağını açıkladı.

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6. Denizli’de 5.5 büyüklüğünde deprem

Denizli Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Denizli ve Antalya’da da hissedildi.

7. Utrecht saldırısında yeni bir şüpheli gözaltında

Hollanda İçişleri Bakanlığı, üç kişinin hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı 24 Oktoberplein saldırısına ilişkin bir kişiyi daha gözaltına aldı. Baş şüpheli Gökmen Taşkın dışında gözaltına alınan iki kişi ise serbest bırakıldı.

8. Video haber: İmamoğlu’nun yandaş Ülke TV’deki söyleşisinden kritik anlar…

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün AKP yanlısı Ülke TV’de katıldığı programda yaşanan polemikler sosyal medyada gecenin konusu oldu. Programın sunucusu Turgay Güler’in uzun konuşması ve söz vermemesine İmamoğlu’nun “Program yönetemiyorsun” diye tepki göstermesiyle tartışmalı başlayan program, Güler’in bitiş anonsunda “Sorulardan kaçtı” demesiyle tartışmayla sona erdi.

9. TBB’den bankalara: Borcunu ödeyen ve yapılandırana krediyi daha kolay ver

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde daha düşük risk kriterlerinin dikkate alınması yönünde tavsiye kararı aldığını açıkladı.

10. HDP’li vekil Sürücü’ye bir yıl sekiz ay hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’ye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

11. Kazakistan, başkentinin adını değiştirdi: Astana, Nursultan oldu

Kazakistan Parlamentosu başkentin ismini dün 28 yıllık görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev’in önadıyla değiştirdi. Astana artık Nursultan olacak.

12. Sevgilisi tarafından öldürülen kadın 15 gün önce şiddet gördüğü için şikayette bulunmuş

Konya’da sevgilisi H.G’yi boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan M.Ç. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13. AB’den Google’a üçüncü ceza rakip reklamları engellemekten: 1.5 milyar avro

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avrupa Komisyonu, ABD’li internet şirketi Google’a online reklamlarda rakip şirketleri engellemesi sebebiyle AB rekabet kanunlarını ihlal etmekten 1.49 milyar avro (9.27 milyar lira) ceza kesti.

14. Ukrayna Türkiye’den ithal ettiği domatesleri yine almadı: Bu sefer 17 ton

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ukrayna, Türkiye’den getirilen 17.2 ton domateste Güney Afrika güvesine rastlandığı gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi.

15. Otomotiv sanayide üretim sadece şubatta yüzde 15.5 azaldı

Otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında yüzde 15.5 azalarak 119 bin 473 adete inerken, iki aylık üretimdeki gerileme yüzde 13.7’yi buldu.

16. Britanya AB’den Brexit’ın ertelenmesini istedi

Britanya Başbakanı Theresa May, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istediğini açıkladı.

17. ‘Bosna kasabı’ Karadzic’in cezası müebbet hapse çevrildi

Fotoğraf: Reuters

90’ların başında Bosna-Hersek’te binlerce insanın ölümünden sorumlu eski Sırp lider Radovan Karadzic hakkında verilen 40 yıllık hapis ceza Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin temyiz bölümü tarafından müebbet hapse çevrildi.