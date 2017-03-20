Akşam Postası / 20 Mart 2017

1- Dünyanın en mutlu insanları ‘kuzeyde’: Türkiye, BM endeksinde 69’unculuğa yükseldi

Birleşmiş Milletler’in ‘2017 Dünya Mutluluk Raporu’, dünyanın en mutlu insanlarının Norveç’te olduğunu ortaya koyarken geçen yıl listenin 78’inci sırasında yer alan Türkiye, 69’unculuğa yükseldi.

2- Bakanın ‘içi rahat’: 112 soya ürününde GDO var, ekmekle oynanmasına izin vermeyiz

Adana’daki fırınların yüzde 80’ine ürün gönderen firmanın ekmek katkı maddesinden GDO’lu soya çıkması üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 ve 2017 yıllarında 112 soya ürününde GDO tespit edildiğini, ancak bahsi geçen firmanın denetimlerinde olumsuz sonuç bulamadıklarını söyledi.

3- YPG sözcüsü: Rusya Afrin’de üs kurup eğitim verecek

Rusya’nın Suriye’de YPG kontrolündeki Afrin’de üs kuracağı belirtildi.

4- Almanya ‘Nazi’ yakıştırmasına son verilmesini istiyor: Tonu düşürmek Türkiye’ye bağlı

Almanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türklere ve Türk yetkililere ‘Nazi metodları uyguladığı’ suçlamasının kabul edilemez olduğunu bir kez daha dile getirdi.

5- Korgeneral Aksakallı’nın ifadesi: Halisdemir’den Terzi’yi öldürmesini istedim

Darbe girişimi gecesi Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) basılmasına ilişkin davada ifade veren Korgeneral Zekai Aksakallı, ÖKK’da komutayı ele almak isteyen tuğgeneral Semih Terzi’yi öldüren astsubay Ömer Halisdemir’e ‘vur emri’ verdiğini söyledi.

6- New York Times’tan OHAL hikayeleri: Gürsel ve Çengelköy muhtarının hayatı şimdi nasıl?

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, Türkiye’de darbe girişiminin ardından olağanüstü hal rejimi altında yaşananları anlattığı yazı dizisinde bu hafta, 135 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel’e yer verdi.

7- SPD lideri olan Schulz: Diplomasi kurallarını çiğneyemeyeceği Erdoğan’a anlatılsın

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lideri seçilen başbakan adayı Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandum toplantılarının engellenmesiyle başlayan krizde Almanya’ya ‘Nazi’ yakıştırması yapmasını ‘küstahlık’ diye niteledi.

8- Başbakanın davetine Gül ve Davutoğlu katılmadı, Arınç açıklamayı 17 Nisan’a bıraktı

Başbakan Binali Yıldırım’ın ev sahipliğinde AKP hükümetlerinde bakanlık yapmış isimlerin çağrıldığı yemeğe 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu katılmadı.

9- Bakan Tüfenkci’nin senaryosu: ‘Hayır’ çıkarsa hükümetin meşruiyeti sorgulanabilir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ndan ‘Hayır’ çıkması halinde hükümetin meşruiyetinin sorgulanmaya başlayabileceğini söyledi.

10- Kış turizmi de ‘kurudu’: Kartalkaya’da sezon erken kapandı

Bombalı saldırılar ve siyasi gerilim, turizm rakamlarında düşüşe yol açarken, Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya’da yeterli müşteri gelmemesi sebebiyle sezon erken kapandı.

11- FBI doğruladı: Trump’ın Rusya ile ilişkisi soruşturuluyor

FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde Rusya ile bağlantısı olup olmadığını araştırdığını doğruladı.

12- Kılıçdaroğlu, Suriyeliler üzerinden ‘Hayır’ istedi: ‘Evet’ çıkarsa vatandaşlık verecekler

Daha önce Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili referandum yapılmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da ‘Evet’ çıkması halinde Suriyelilere vatandaşlık verileceğini savundu.

13- Bahçeli’ye göre ‘cumhurbaşkanlığı yardımcılığı’na gelmesi ‘yakışık almazmış’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumda ‘Evet’ çıkması durumunda yeni sistemde cumhurbaşkanlığı yardımcılığına gelmesi önerilerine, “Yakışık almaz” yorumunu yaptı.

13- Gerekçe ‘ihbarcı Türkler’: Türk büyükelçi, Danimarka dışişlerine çağrıldı

Türkiye’nin Danimarka büyükelçisi, ‘Türk kökenli Danimarka vatandaşlarının birbirlerini Türk makamlarına şikayet ettiği’ gerekçesiyle dışişlerine çağrıldı.

14- Hakim ‘FETÖ’den tutuklanmıştı: Cezaevindeki Miraz bebeğin annesi için yeniden yargılama talebi

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, ‘FETÖ üyeliği’ gerekçesiyle tutuklanan bir hakim tarafından ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan tutuklu Gülistan Diken Akbaba ve sekiz aylık bebeği Miraz için adil yargılama talep etti.

15- İzmir Marşı’na Trabzonlu ‘dokunuşu’: Yaşa Süleyman Soylu sen çok yaşa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören’de konuştuğu etkinliğe “Trabzon’un dağlarında çiçekler açar. Yaşa Süleyman Soylu sen çok yaşa” tezahüratıyla çıktı.

16- Hakkında ‘Kürt kimliği’ tartışması başlatılan müzisyen Dodan Özer, ‘O Ses Türkiye’de birinci oldu

Kürtçe albümleriyle bilinip ‘O Ses Türkiye’ye katıldığı için hakkında tartışma başlatılan müzisyen Dodan Özer, yarışmada birinciliği göğüsledi.