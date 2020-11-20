Akşam Postası / 20 Kasım 2020

1 Erdoğan ‘faiz artışı’nı değerlendirdi: Gerekirse acı ilacı içeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum” dedi.

2 Pfizer, Covid-19 aşısını ABD’li yetkililerin onayına sundu

Fotoğraf: Reuters

Pfizer ve ortağı BioNTech, Covid-19 aşısı için, ABD’de acil durum yetkilendirmesine başvuracak.

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3 TTB: Sadece aile hekimliği verilerine göre günlük vaka sayısı 47 bin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, ‘Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020’ sonuçlarını 20 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

4 İçişleri Bakanlığı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan ve kafa karışıklığına neden olan yeni tedbirlerle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı.

5 Çin’in ‘corona’ aşısı için gönüllü aranıyor: Başvuru 0850 811 18 80 veya internetten

Türkiye’de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı için gönüllü aranıyor.

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6 MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün yüz yüze eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün, günde altışar saat yüz yüze eğitim yapılacağını duyurdu.

7 İsrailli bilim insanları: Yaşlanma sürecini tersine çevirdik

İsrail’de bilim insanları biyolojik yaşlanma sürecini tersine çevirdiği öne sürülen bir çalışmaya imza attı.

8 Biden, Georgia’daki yeniden sayımı kazandı

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’in Georgia Eyaleti’ndeki yeniden oy sayımındaki zaferi, Donald Trump’ın yenilgiye meydan okumaya yönelik yasal çabaları üç eyalette reddedilirken, doğrulandı.