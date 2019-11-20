Akşam Postası / 20 Kasım 2019

1- HDP’den erken seçim çağrısı: İktidar meşruiyetini yitirmiştir

İktidarın HDP’li belediyelere teker teker kayyım atamasının ardından önümüzdeki dönem siyasi yol haritasını görüşen HDP, Meclis ve belediyeler çatısı altında siyasete devam edeceğini belirtti.

2- Rusya: Türkiye bize Suriye’de yeni bir operasyon planlamadığını bildirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara’nın önceki açıklamalarına rağmen Suriye’ye yeni bir askeri operasyon planlamadığını Moskova’ya ilettiğini açıkladı.

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3- Pentagon: IŞİD yeniden örgütleniyor, ‘uyuyan hücreler’ aktif hale geliyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir raporuna göre IŞİD, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilişi ve Türkiye’nin askeri harekatı ardından yeniden örgütleniyor.

4- Selçuk: EYT konusunda her kombinasyonu denedik, maliyetleri sürdürülebilir değil

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında, “Benim elimde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiç birisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil” dedi.

5- ‘Vergi rekortmenleri’ açıklandı: İlk ikisi gizli, üçüncü sırada Koç var

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılında beyan edilen gelir vergilerini açıkladı. Kişi bazında en çok vergi veren isim açıklanmazken, Merkez Bankası 10.5 milyar lirayla kurum bazında ilk sırada yer aldı.

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6- TRT bir yılda 92 milyon lira zarar etti, kârı yüzde 98 eridi

Kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) kârı bir yılda yüzde 98 azaldı.

7- CHP’nin eski genel başkan yardımcısı partiden ihraç edildi

Eski CHP genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Ateş, ‘CHP’nin FETÖ’ye teslim olduğu’ iddiasında bulunmuştu.

8- ABD konsolosluğunun Türk çalışanlarına ‘İslami değerlerle dalga geçtiği’ için gözaltı

Adana’da Cadılar Bayramı kutlamasında yayınladığı videoda İslami değerlerle dalga geçtikleri gerekçesiyle sosyal medyada tepki çeken ABD konsolosluğunun Türk çalışanları C.G. ve C.Y., gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

9- Ayşenur’un intiharına yol açan amca oğlu adliyede: Esas cinayet şüphelisi kocası

Antalya’da, Ayşenur Güven’e (22) cinsel saldırıda bulunup intihar etmesine neden olmakla suçlandığı davada 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), adliye girişinde gazetecilere, “Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin” dedi.

10- Erdoğan, grup başkan vekilini savundu: Hukukunu korumak görevimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’te, eski başbakan Bülent Ecevit nedeniyle çıkan tartışmada, CHP’li Engin Özkoç’un Meclis başkanına, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin için, “Hanımefendiye haddini bildirin” demesini eleştirdi. Erdoğan, “Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimiz” dedi.

11- Çocuklara cinsel istismar davalarında suç sayısı son 14 senede 14 bin arttı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Veri Kaynağı’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Adalet Bakanlığı’ndan derlediği verilere göre 18 bin 290 suçtan çocuklara cinsel istismar davası açılırken, her 1000 çocuktan 16’sının suça sürüklendiği kaydedildi. Toplam nüfus oranı içinde çocuk nüfusu ise giderek azalıyor.

12- Manisa’da kadın cinayeti: Eşini av tüfeğiyle vurdu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Nevin N., tartıştığı eşi Alpaslan N. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

13- Karabük Üniversitesi’nden ‘kişiye özel’ araştırma görevlisi kadrosu

Karabük Üniversitesi rektörlüğü, tarih bölümünde ‘Balkanlar’da madencilik üzerine çalışıyor olmak’ gibi sıradışı bir şart getirerek ‘kişiye özel’ denebilecek araştırma görevlisi ilanı verdi.

14- İç talepteki düşüş karşısında THY tasarrufa gidiyor, Pegasus dış hatlara yöneldi

Ekonomideki daralma ve alım gücündeki düşüş havayollarının iç hat yolcu sayısında sert gerilemeye neden olurken yeni havalimanına taşınmanın getirdiği ek maliyet, yere indirilen Max’ler ve geciken Airbus teslimatlarının yarattığı kapasite sıkıntısıyla THY bu etkiyi bilançosunda daha yoğun hissetti. Pegasus ise dış uçuşlara odaklanarak birim gelirlerini artırdı.

15- ABD Hong Kong’daki protestocuları destekleyen tasarıyı kabul etti; Çin kınadı

ABD Senatosu, Hong Kong’da insan haklarını korumayı amaçlayan tasarıyı dün kabul ederken Çin tasarıyı kınadı.

16- İBB iç denetim birimi başkanı görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı’nı 10 yıldır yürüten Sabri Çakıroğlu’nu görevden aldı. Yerine vergi denetmeni Halim İpek getirildi.

17- Yüzeyi 10 yılda 84 kilometrekare geriledi: ‘Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter’

Eğirdir Gölü’nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye geriledi. İlçe halkı, derinliği 16 metreden 6 metreye düşen gölün kuruması halinde ‘hayatın biteceği’ korkusu yaşıyor.