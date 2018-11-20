Akşam Postası / 20 Kasım 2018

1- Demirtaş: Yargılandığım dava çöktü; adalete inancımı yitirmedim

AİHM, bugün HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle, ‘hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına’ da oy çokluğuyla hükmetmiş, Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirmek için tüm önlemlerin alınmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kararın bağlayıcı olmadığını savunurken, Demirtaş “Mahkemelerin çok ağır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir” yorumunu yaptı.

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2- Bahçeli’yi davet eden Erdoğan: Seçim ittifakını konuşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mart sonundaki yerel seçimlerde işbirliğini konuşmak üzere bir araya geliyor.

3- Erdoğan’dan ABD’ye ‘Anadolu Kültür’ yanıtı: Bunları külahımıza anlatın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Anadolu Kültür operasyonu’nu eleştiren ABD’ye, “Kendi ülkenizde olunca feryat figan. Türkiye’de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın” diye çıkıştı.

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4- Türkçe ezan istemişti: CHP, Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ı ihraç etti

CHP, ezanın Arapça değil Türkçe okunmasını isteyen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz’ı partiden ihraç etti.

5- Bahçeli’nin hedefi Suudi Arabistan: Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan’a gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayeti nedeniyle yüklendi: “Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir? Bundan böyle Hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım?”

6- Albayrak soğan fiyatlarını stokçuluğa bağladı: 200 bin ton depodaymış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak fiyatı hızla artan soğan için ‘stokçuluğa’ işaret etti.

7- İDO’dan sonra TURYOL da iç hat seferlerini durdurabilir

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, İDO gibi iç hat seferlerini durdurabileceklerini açıkladı.

8- Bir ay sonra tavuk üreticilerinin yarısının iflas etmesi bekleniyor

Yükselen döviz kurunun etkisiyle bazı kalemlerde yüzde 100’ü bulan, ortalamada yüzde 52.5 artan girdi maliyetleri nedeniyle beyaz et üreticilerinde iflaslar başladı. Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) sene sonunda üretim tesislerinin yarısının kapanacağını öngörüyor.

9- Londra’dakiler hurdaya giderken… Türkiye’de TOMA sayısı yüzde 77 artmış

Londra’da polisin elindeki tüm TOMA’lar satılırken, Türkiye’deki araçların sayısının yüzde 77 oranında artırıldığı açıklandı.