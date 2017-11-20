Akşam Postası / 20 Kasım 2017

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1. Hükümet ABD’ye zehir zemberek: Sarraf iftiraya zorlanıyor, bu kumpastır

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘Sarraf davası’nın 15 Temmuz darbe girişimi benzeri bir ‘kumpas‘ olduğunu savunarak ağır ifadeler kullandı: “Dava siyasidir… Sanıklara iftiralarda bulunmaları için baskı yapılıyor… 17-25 Aralık darbe girişiminde başarılamayanların dava yoluyla tekrarıdır.”

2. Afrin’de TSK ile YPG çatıştı

İdlib’deki ‘çatışmasızlık bölgesi’nde bulunan TSK unsurlarıyla Afrin’deki YPG arasında ‘çatışma’ çıktı.

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3. Gezici Araştırma: AKP-MHP birlikteliği dahi yüzde 50+1’i bulamayabilir

Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, AKP ile MHP arasındaki ittifak konusuna ilişkin “AK Parti ile MHP birlikte hareket etse dahi yüzde 50+1’i yakalamaları zor” yorumunu yaptı. Gezici, “Güç birliği MHP’ye zarar verir” dedi.

4. IŞİD militanlarıyla evli 300 Türkiye vatandaşı kadın Irak’tan sınırdışı edilecek

Irak hükümeti, IŞİD militanlarının eşlerini sınırdışı etmeye hazırlanıyor. Karar, 13 farklı ülkeden 509 kadın ve 813 çocuğu kapsıyor. Kadınlardan 300’ü Türkiye vatandaşı.

5. Cumhurbaşkanı başdanışmanı: NATO üyeliğimizi gözden geçirme vakti geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye’nin NATO üyeliğini gözden geçirmesinin zamanı geldiğini söyledi.

6. Bozdağ duyurdu: İki yeni KHK yolda

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, önümüzdeki günlerde iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlanacağını açıkladı.

7. CHP raporu: OHAL’de 1020 şirket TMSF yönetimine geçti

CHP, OHAL döneminde 1020 şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçtiğini bildirdi.

8. Meclis başkanı yeniden AKP’li Kahraman

TBMM başkanlığına yeniden AKP’li İsmail Kahraman seçildi.

9, ‘Ermeni mezarlığına tuvalet…’ Bakan: ‘Yıkılacak’; başkan, ‘Yıkılmayacak’

Van’ın Edremit belediyesi başkanlığına kayyım olarak atanan kayyım Atıf Çiçekli, Ermeni mezarlığının üstüne inşa edildiği öne sürülen tuvaletin yıkılmayacağını söyledi.

10. Irak yargısı, KBY’nin bağımsızlık referandumunun sonucunu iptal etti

Irak federal mahkemesi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığına hükmederek sonuçlarının iptal edilmesini kararlaştırdı.

11. İsrail resmen açıkladı: Suudi Arabistan’la İran’a karşı iletişimdeyiz

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Suudi Arabistan’la işbirliği için iletişim kurduklarını ‘resmen‘ doğruladı.

12. Arap Birliği olağanüstü toplantısında İran’a karşı ortak cephe çağrısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, İran ve Lübnan’daki müttefiki Hizbullah’ı hedef alarak İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı koymak için ortak cephe oluşturulması çağrısında bulundu.

13. Almanya’da koalisyon pazarlığı çöktü, erken seçim gündemde

Almanya’da liberal Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon görüşmelerinden dün gece çekilince pazarlıklar çöktü. Erken seçim gündemde.

14. Baykal’ın sağlık durumu: Gazete okuyup gündemi izliyor

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, eski CHP genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal için “Durumu gayet iyi” dedi.

15. İş cinayeti: Üzerine iş makinesi devrilen işçi hayatını kaybetti

Konya’da üzerine iş makinesi devrilen işçi hayatını kaybetti.

16. Eşini kayınbiraderine öldürtmekle suçlanan kadına ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır’da ağabeyini 30 bıçak darbesiyle öldüren kardeşe ve “Dört yıldır seviyorum” dediği yengesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

17. Eski sevgilisinin saldırdığı kadın: Uzaklaştırma istedim ama reddettiler

Eskişehir’de ayrılmak isteyen sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan adam gözaltına alındı.

18. İstanbul’un göbeğinde bir otobüs şoförü yolculara bıçakla saldırdı

İstanbul’da yolculara bıçakla saldıran otobüs şoförü belediyeden atıldı.

19. Eşini yüzünden bıçaklayıp ‘Namus meselesi’ diyen adam gözaltında

Konya’da bir çocuk annesi eşini yüzünden bıçaklayan adam gözaltına alındı.

20. Eşinden şiddet gördüğü için kimliği gizlenen kadın, ‘korunurken’ de mağdur oldu

İzmir’de şiddet mağduru olduğu için kimliği gizlenen N.A., resmi olarak kayıtlarda görünmediğinden ne çocuğunu okula kayıt ettirebiliyor ne sosyal yardım alabiliyor.

21. ‘Parası olmayan’ öğrenciye otobüste beş binişe kadar ‘avans’

İETT Genel Müdürü Arif Emecen, öğrencilere beş biniş hakkı avans vereceklerini söyledi.

22. Irkçı seri katil Charles Manson 83 yaşında öldü

Amerikalı ırkçı seri katil Charles Manson 83 yaşında hastanede öldü.