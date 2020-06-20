Akşam Postası / 20 Haziran 2020

1- DSÖ genel müdürü: Salgın ivme kazanıyor; dünya, yeni ve tehlikeli bir evrede
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının ivme kazandığını ifade ederek, “Dünya, yeni ve tehlikeli bir evrede” dedi.
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Dilek hemşirenin adı görev yaptığı ameliyathanede yaşayacak
Taşçıoğlu’nun oğlu: Son konuşmamızda, ‘Ne olacağımız belli değil’ dedi
Yarın Altay’la maçı olan Akhisarspor’da, Vural dahil 12 kişinin testi pozitif çıktı
Profesör Tükel: Bakanlık test isteme ölçütlerine kısıtlama getirdi
2- MAK anketi: AKP yüzde 30’a düştü, geleceği kararsızların elinde
MAK Danışmanlık tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında AKP’nin oyunun yüzde 30’a düştüğü, iktidarın geleceğini büyük ölçüde AKP’den kopanların oluşturduğu yüzde 13 oranındaki kararsızların belirleyeceği ortaya çıktı.
Erdoğan: Yılın ikinci yarısında ekonomide büyük ivme bekliyoruz
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3- ‘Corona’ önlemli LGS: Covid-19’lu öğrenciler izole salonda soruları yanıtladı
Türkiye’nin dört bir yanındaki 1.6 milyon öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda ter döktü.
‘Corona’ önlemleri | LGS nedeniyle sokağa çıkma yasağı
4- Genelkurmay istihbarat başkanının emir astsubayına ‘FETÖ’den gözaltı
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Güllü’nün gerekçeli kararından: Askeri öğrencilere para verdi, ‘sadık tabaka’daydı
5- İBB’den ilçe ilçe tahmin: Depremde 100 binden fazla yapı hasar görecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçe için ayrı ayrı deprem kitapçığı hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenlere dair bilgiler yer aldı.
6- Emniyet duyurdu: Nurteç Canan’ı vuran eşi gözaltında
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nurtaç Canan’ın eşi R.’nin gözaltına alındığını açıkladı.