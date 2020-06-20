Akşam Postası / 20 Haziran 2020

1- DSÖ genel müdürü: Salgın ivme kazanıyor; dünya, yeni ve tehlikeli bir evrede

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının ivme kazandığını ifade ederek, “Dünya, yeni ve tehlikeli bir evrede” dedi.

2- MAK anketi: AKP yüzde 30’a düştü, geleceği kararsızların elinde

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında AKP’nin oyunun yüzde 30’a düştüğü, iktidarın geleceğini büyük ölçüde AKP’den kopanların oluşturduğu yüzde 13 oranındaki kararsızların belirleyeceği ortaya çıktı.

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3- ‘Corona’ önlemli LGS: Covid-19’lu öğrenciler izole salonda soruları yanıtladı

Türkiye’nin dört bir yanındaki 1.6 milyon öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda ter döktü.

4- Genelkurmay istihbarat başkanının emir astsubayına ‘FETÖ’den gözaltı

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin’in emir astsubayı, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

5- İBB’den ilçe ilçe tahmin: Depremde 100 binden fazla yapı hasar görecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçe için ayrı ayrı deprem kitapçığı hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenlere dair bilgiler yer aldı.

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6- Emniyet duyurdu: Nurteç Canan’ı vuran eşi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nurtaç Canan’ın eşi R.’nin gözaltına alındığını açıkladı.