Akşam Postası / 20 Haziran 2019

1- Erdoğan: Ortada ‘topal ördek’ var, bu seçim ‘sembolik’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim anketlerinin ‘manipülasyon’ amaçlı ve ‘sipariş üzerine’ yapıldığını söyledi.

2- Erdoğan’ın dili sürçtü: Terör örgütlerinin desteklediği ‘cumhur ittifakı’nı eleştirdi

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçelievler’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada ‘cumhur ittifakı’nı ‘terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği bir ittifak’ olarak nitelendirdi.

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3- Cumhurbaşkanı faizleri ‘kısa süre içinde’ düşüreceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek faiz politikalarına karşı olduğunu, Merkez Bankası’nın (MB) şu anda uyguladığı politika faizi olan yüzde 24 için “Böyle bir şey olamaz” derken kesin bir çözümü kısa zaman içerisinde getireceklerini söyledi.

4- Erdoğan: S-400’lerin teslimatı temmuzun ilk 15 gününde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan S-400 siparişinin Rusya ve Türkiye için bitmiş bir konu olduğunu, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım getirebileceğine hiç ihtimal vermediğini söyledi. Erdoğan füzelerin temmuzun ilk 15 gününde teslim alınacağını söyledi.

5- Mısır’dan ‘Mursi öldürülmüştür’ diyen Erdoğan’a: Sorumsuz

Mısır yönetimi, eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin öldürüldüğünü öne süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘sorumsuzluk’la suçladı.

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6- Sondaj gemisi Yavuz Kıbrıs yolunda: Temmuzun ilk haftası keşfe başlayacak

Fotoğraf: Reuters

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, yeni sondaj gemisi Yavuz’un Kıbrıs’ın Karpaz yarımadası etrafında faaliyet göstereceğini, sondaja ise temmuzun ilk haftasında başlanmasının planlandığını söyledi.

7- AKP’li yetkili: Anketlerde İmamoğlu önde olunca Erdoğan strateji değiştirdi

AKP’li bir yetkili, anketlerde ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın strateji değiştirerek sahaya inip söylemini değiştirdiğini söyledi.

8- İmamoğlu: İşçilerimin hakkını koruduğum için Sayıştay raporundayım

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, işçilerin haklarını koruduğu için Sayıştay’da sorgulandığını söyleyerek “Rapor doğru. Ben unutmuştum, sayın (Binali) Yıldırım’a hatırlatması için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

9- HDP’den seçmenine ‘stratejik’ sandık çağrısı

HDP, 23 Haziran İstanbul seçimi için ‘stratejik oy vermeye davet’ başlıklı mesajında seçmenine sandığa gitme çağrısında bulundu.

10- Kamera kaydı servis eden The Marmara’nın sahipleri belediyeden az ihale almamış

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın görüntülerini ‘kişisel verilerin korunması kanunu’na aykırı olarak AKP’ye yakın medyaya servis eden The Marmara otelin sahibi ailenin İstanbul büyükşehir belediyesinden milyonlarca liralık inşaat ihalesi aldığı ortaya çıktı.

11- Kılıçdaroğlu: O otele giden herkesin görüntüsü servis edilebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya ile CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerini basına servis eden The Marmara otelini “O otele gidenlerin görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir?” diye eleştirdi.

12- Fed’in faiz indirimlerine hazır olduğu sinyaliyle dolar/TL 5.75’in altında

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine hazır olduğu sinyaliyle güne 5.80’nin altında başladıktan sonra düşüşünü sürdürerek 6 Haziran’dan beri ilk kez 5.7375 seviyesini gördü.

13- Moody’s, Doğan, Koç ve THY dahil 11 Türk şirketinin notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta cuma günü Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

14- ‘Genelkurmay çatı davası’nda karar: Ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine dair Ankara’daki davada aralarında ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı ‘Genelkurmay çatı davası’nda eski orgeneral Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

15- Antalya’da caretta caretta tüfekle vurularak öldürüldü

Antalya’nın Belek sahilinde tüfekle vurulmuş, 30-40 yaşlarında bir caretta caretta türü kaplumbağa bulundu.

16- Rus çocukların yarıdan fazlası bu yaz Türkiye’de tatil yapacak

Fotoğraf: DHA

Rusya’daki 12 yaş ve altındaki her iki çocuktan birinin bu yaz Türkiye’de tatil yapacağı belirtildi.