Akşam Postası / 20 Haziran 2018

1- ‘Muharrem Hoca’ Türk medyasını sınıfta bıraktı: Kusura bakmayın, ‘Yalaka’ diyorum

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecinde medyanın adaylara adil davranmadığını belirterek, “Türk medyası sınıfta kaldı. Kimse kusura bakmasın, ‘Yalaka’ diyorum” dedi.

İnce İstanbul’da ulusal gazete, TV ve haber sitelerinin yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

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2- Şentop’a göre Erdoğan seçim yenilerse tekrar aday olabilir: 24 Haziran ilk hakkı

AKP’li Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim yenileme kararı vermesi durumunda tekrar aday olabileceğini, çünkü kendisinin 24 Haziran’da ilk dönem seçilme hakkını kullanmış sayılacağını söyledi.

3- Erdoğan ‘faizi indirmek için’ oy istedi: Yetkiyi verin, faizle nasıl uğraşılır görün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yatırımların artması için faiz oranlarının düşmesi gerektiğini ifade ederek 24 Haziran seçimlerinin ardından bununla mücadelenin başlayacağının sinyalini verdi.

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4- Erdoğan’ın ‘kabine taslağı’: Bütçe müdürlüğü cumhurbaşkanlığına bağlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu hafta açıklayacağı yeni kabine yapısında ‘Hazine-Maliye Bakanlığı’nın oluşturulması planlanırken, Merkez Bankası ve diğer üst kurulların mevcut yapısı korunacak.

5- Hakkari’de askeri araca roketli saldırı: İki asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki PKK saldırısında iki asker hayatını kaybetti.

6- Erdoğan’dan Kandil’de son durum: Toplantı halindeki PKK liderleri vuruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kandil’e yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek PKK’lıların toplantı halindeki liderlerinin de vurulduğunu söyledi.

7- Hem Belçika’da hem havalimanında oy kullanan seçmen: Şaka amaçlı yaptım

Belçika’da yaşayan ve Brüksel’de oy kullandıktan sonra geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda da ikinci kez oy kullandığına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Şengül E., polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu söyledi.

8- YSK’dan bilgi: Yurt dışından seçime katılım yüzde 48.7

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yurt dışında toplam oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 486 bin 532 olduğunu açıkladı. Bu rakam yurt dışında kayıtlı 3 milyon 49 bin 65’in yüzde 48.7’sinin seçime katıldığını gösteriyor. 16 Nisan referandumunda yurtdışında seçime katılım oranı yüzde 45 olmuştu.

9- Tanrıkulu’na fezlekenin konusu: ‘Dink anması’nı ‘Savaşa hayır’ diye paylaşmak

Hakkında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla fezleke hazırlan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “AKP iktidarı, ele geçirdiği bütün devlet kurumlarını siyasal çıkarlarına alet etmekten kaçınmamaktadır” dedi.

10- Demirtaş’ın ricası var: Yazlık sarayı iptal edeceğiz, lütfen siz de bir fidan dikin

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, israf, lüks ve şatafat için yapılan devasa harcamaların tamamına son vereceklerini belirterek “Mesela Marmaris’te yapılan ve yüz binlerce ağacın da kıyımına neden olan yazlık saray projesini iptal edip bölgeyi eski haline getireceğiz. Sizden bir ricam var, bir fidan dikin” dedi.

11- Suruç’taki silahlı kavga öncesinin görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dört kişinin ölümü, sekiz kişinin yaralandığı silahlı kavganın öncesindeki görüntüler ortaya çıktı.

12- Ali Koç, iktidar propagandasına yorulan tanıtım filmini yayından kaldırttı

İktidar propagandası olarak algılanan tanıtım filmi, Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç’un talebi üzerine yayından kaldırıldı.

13- ABD ordu sözcüsü: Türk askeri Menbiç’in içine girmeyecek

ABD’nin Suriye’deki operasyonları yürüten askeri sözcüsü, TSK ‘nın Menbiç’te göreve başlamasına ilişkin bilgiler verdi: “Türk askeri Menbiç’in içine (kent merkezini kastediyor) girmeyecek…tüm ayrıntılar karara bağlanmadı…takvim yok…YPG’nin çıkacağının yüzde 100 garantisini veremem.”

14- Şimdi de Bursa: Cadde üzerinde dört ayağı kesilmiş ölü kedi yavrusu bulundu

Sakarya’da dört ayağı kesilmiş köpek yavrusunun ardından Bursa’da da ayakları kesilmiş ölü yavru kedi bulundu.

15- Gerekçe İsrail’e ‘kötü muamele’: ABD, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekildi

ABD, İsrail aleyhine ‘kronik bir yanlılık’ gösterdiğini öne sürdüğü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ni ‘iki yüzlü ve çıkarcı’ olmakla suçlayarak üyelikten çekildi.

16- Suudi koalisyon güçleri Yemen’deki kritik havalimanını ele geçirdi

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap ülkelerinin askeri koalisyonu Yemen’de Hudeyde kenti havalimanının kontrolünü Husi milislerin elinden aldı.