Akşam Postası / 20 Haziran 2017

1- Lice’de zırhlı araçla otomobil çarpıştı: Beş sivil hayatını kaybetti, beş polis yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu beş sivil hayatını kaybetti, beş polis yaralandı.

2- Atatürk’e hakaret yağdıran Nurcu hoca tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret yağdıran Nur Cemaati hocası Hasan Akar bir ay sonra teslim olmasının ardından tutuklandı.

3- Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan’ın lütfu’nu tanımadı: Sen diktatörsün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nü kendileri lütfettiği için yapabildiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Diktatörsün” diyerek yanıt verdi.

4- Her iki kişiden biri halifelik benzeri dini liderliğe ihtiyaç duyuyormuş

MAK Danışmanlık’ın araştırmasına göre siyasi bir seçimde adayın dindar olmasının yüzde 51 ‘çok önemli’ bulurken, “İslam ülkelerinin halifelik benzeri bir dini liderliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 54.

5- Rota çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz

Manisa’daki askerlerin zehirlendiği kışlanın yemek tedarikçisi Rota Yemekçilik çalışanı, zehirlenmelerin nedeninin çöpe atılması gereken malzemelerin tekrar kullanılması olduğunu öne sürdü.

6- Finansal alanda en karmaşık ve en uyumsuz ülke Türkiye

2017 Finansal Karmaşıklık Endeksi’nde finansal alanda en karmaşık ve en uyumsuz ülke Türkiye çıktı.

7- ABD’li komutandan ‘mesaj’: Türkiye’nin ÖSO’ya desteğini yakın takipteyiz

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonu, Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) verdiği desteği yakından takip ettiklerini açıkladı.

8- İndirim yok: Bir kadına tecavüz edip öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet

Antalya’da bir kadına tecavüz edip öldüren erkeğe indirim uygulanmadan müebbet hapis cezası verildi.

9- Kayseri’deki TAK saldırısında 21 kişiye müebbet istemi

Kayseri’de 15 askerin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili açılan davada 21 kişiye müebbet hapis cezası istendi.

10- Irak ordusu duyurdu: Musul tamamen kuşatıldı

Irak ordusu, IŞİD’in kalesi konumundaki Musul’un tamamen kuşatıldığını duyurdu.

11- Mahkeme, MHP’li muhaliflerin ‘alternatif kongre’sini geçersiz saydı

Mahkeme, MHP’li muhaliflerin genel merkezin itirazına rağmen topladığı tüzük kurultayını yok hükmünde saydı. Muhaliflerden Akşener, kararı, “Adaletin ruhuna El Fatiha” diye yorumladı.

12- Van’daki KCK davası Yargıtay’dan döndü: Savunma hakkı ihlal edildi

Van’ın eski büyükşehir belediye eş başkanı Bekir Kaya dahil 13 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 ile yedi yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığı mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, ‘esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma şansı verilmeyerek savunma hakkının ihlal edildiğini, cezanın üst sınırdan verildiğini ve neredeyse dosyanın tamamını oluşturan eylem ve etkinliklerinin birçoğunun siyasi parti faaliyeti olduğunu’ ifade etti.

13- AYM, ‘FETÖ’ sanığının ‘ihlal’ başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir ‘FETÖ’ sanığının ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

14- Ilıcak’ın savunmasında ikinci gün: Kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı?

Gülen Cemaati’ne yönelik medya soruşturması kapsamında açılan davada savunma yapmayı sürdüren yazar Nazlı Ilıcak, “Kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı?” dedi.

15- Demirtaş’a hakarete 10 ay hapis cezası

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret eden bir kişiye 10 ay hapis cezası verildi.

16- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Diken yazarı Levent Gültekin’in hapsi istendi

Diken yazarı Levent Gültekin hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

17- Gerekçe ‘örgüt propagandası’: Mardin’de sosyal medya paylaşımına üç tutuklama

Mardin’de sosyal medyada PKK propagandası yapmakla suçlanan üç kişi tutuklandı.

18- Kendini asmış: Ceylin Atik cinayetinin katil zanlısı intihara kalkıştı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde evinin önünde kaybolup bir apartmanın bodrum katındaki dairede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ş.T., cezaevinde intihara kalkıştı.

19- Kılıçdaroğlu’nun Yıldırım’a mektubu Gülmen ve Özakça içinmiş

aşbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine gönderdiği mektubun, işlerine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla ilgili olduğunu açıkladı.

20- Yüksel’de ‘rutin’ polis müdahalesi: ‘İki arkadaşımızı öldürmek istiyorlar’

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek eylemine bir kez daha polis müdahale etti.

21- İki polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonunun davasında tutuklu sanık kalmadı

Diyarbakır’da iki polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonu davasında tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme, tutuklu sanıklar M.D., N.T. ve M.D.’nin de adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi, duruşma ertelendi.

22- ‘Erdoğan’ın himayesi’ yetmedi: F1 2018 yarış takviminde Türkiye yok

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2018 Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası taslak takviminde Türkiye’ye yer verilmedi.

23- Almanya, Erdoğan’ın korumalarına ‘göz açtırmayacak’

Almanya, ABD’de protestoculara saldıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarına karşı ‘önlem aldı.’

24- CHP’li vekilin ‘talimat’ iddiasına Aydın Doğan’dan yanıt: İftira, benimle uğraşıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar verdiği gazete yöneticilerine ‘Adalet Yürüyüşü’nü yayınlamamalarını ’emrettiğini’ öne süren CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’ya, Aydın Doğan’la yaptığı görüşmeyi anlatarak yanıt verdi: “Tabii ki yalan ve iftira… Hem bana iftira hem Cumhurbaşkanı’na iftira.”

25- İntihal iddiası: İnci Aral’ın Yılmaz Güney romanı mahkemelik oldu

Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, kitabın konusunun kendi kitap taslağı ve senaryo çalışmalarından intihalle oluşturduğunu öne sürerek İnci Aral’a dava açtı.

26- Eminönü’nde dondurma yiyen çocuktan ‘Ramazan baskısı’na yanıt: Rahatsız oluyorsan yallah Arabistan’a

İstanbul Eminönü’nde dondurma yiyen iki çocuk, sarıklı ve cübbeli bir kişinin uyarısıyla karşılaştı.