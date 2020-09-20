Akşam Postası / 20 Eylül 2020

1. Sağlık çalışanları çay içmeyi, çikolata yemeyi, eski hastalıkları bile özlüyor

Fotoğraf: DHA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, her gün kat kay koruyucu kıyafetin içinde terden sırılsıklam halde hastalarıyla ilgileniyor.

2. İstanbul Barosu’na Ebru Timtik’in fotoğrafı nedeniyle soruşturma

İstanbul başsavcılığı, hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in fotoğrafının asılması nedeniyle İstanbul Barosu’nun yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

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3. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi maske kullanımını araştırdı: ‘Erkek adam risk alır’

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt’un araştırmasına göre erkeklerin maske kullanımı düşük seviyede. Bozkurt’a göre toplumdaki tanımlama biçimi nedeniyle “Erkek adam risk alır” diye bakılıyor.

4. Akşener: Yol haritamız hazır; devlet nasıl yönetilirmiş dosta düşmana göstereceğiz

Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin iktidarında ilk iş olarak mevcut düzeni değiştireceklerini ve ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’e geçeceklerini belirtti.

5. Kaftancıoğlu: Beni yıpratarak akıllarınca CHP’yi iç tartışmaya boğacaklar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘CHP kurucu kodlarından vaz mı geçiyor’ tartışmalarını yanıtladı.

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6. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: RTÜK’e bir sene önce atılan mesaj hakkında dava

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iletişim merkezine geçen yıl 25 Eylül’de internet üzerinden mesaj gönderen bir kişi hakkında iddianame hazırlandı.

7. AKP ilçe teşkilatından üyelik kaydına ‘külliyede bir gün’ vaadi

Rize’nin Çayeli ilçesinde AKP teşkilatı partiye üye kaydı yapanlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir gün geçirmeyi vaat etti.