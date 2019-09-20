Akşam Postası / 20 Eylül 2019

1- Demirtaş’ın tahliyesi beklenirken, savcılık tutuklama istemli yeni soruşturma açtı

Fotoğraf: Twitter

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 20 Kasım’daki AİHM’nin hak ihlali kararı ve ardından geçtiğimiz günlerde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana davasında tahliye kararı verilmesinin ardından, serbest bırakılması beklenirken Ankara savcılığı, Selahattin Demirtaş ve eski eş başkan Figen Yüksekdağ hakkında 6-8 Ekim olaylarından ayrı bir soruşturma başlatarak yeni bir tutuklama kararı istedi. Yeni soruşturmaya, Demirtaş ve avukatları tepki gösterdi. Demirtaş, “Alın size reform” dedi.

2- Adana’da çocuğa taciz iddiası: Bazı gruplar yabancıların işyerlerine saldırdı

Olaylar sırasında sokaklar savaş alanına döndü…

Adana’da 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun taciz edildiği iddialarının ardından mahalleli yabancıların işyerlerine saldırdı.

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3- AFAD: Tuzla’daki yangın sonrası beklenen yağışta olağandışı etki yok

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, İstanbul’daki fabrika yangını sonrası havaya karışan kimyasalların yağmurla yeryüzüne ineceğine dair iddialarını yalanladı.

4- Öldürülen dört yaşındaki Leyla’nın ailesi şikayeti çekti, avukat duruşmaya katılmadı

Ağrı’da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili biri tutuklu yedi sanığın bugün başlayan yargılaması öncesinde, küçük kızın ailesinin dün avukatları Ali Artuk’un bürosuna giderek, “Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme” dediği ortaya çıktı. Artuk davaya katılmadı.

5- Aydos’taki yangın: Orman bakanı ‘Terör bağlantısı var’ dedi

Fotoğraf: NTV

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’daki Aydos ormanlarında yangın çıkarılması olayında terör bağlantısı tespit edildiğini söyledi.

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6- AKP yargı paketi taslağını MHP’ye sundu: Ceza infaz indirimi taslakta yok

AKP ekimde TBMM’nin ana gündemini oluşturacak yeni yargı paketine ilişkin taslak metni MHP’ye sundu. Taslak metinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘af’ çağrısıyla gündeme gelen ceza infaz indirimi maddesinin olmadığı belirtildi.

7- Pentagon, Trump’a ‘İran’a saldırı’ seçeneklerini sunup ‘savaş’ uyarısı yapacak

Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bugün ABD Başkanı Donald Trump’a İran tarafından Suudi petrol tesisine yapılan saldırıya karşılık verilmesi için askeri seçenekleri sunacağı idda edildi. Pentagon’un İran’a olası bir saldırının süreci savaşa sürükleyebileceği konusunda da uyarı yapacağı bildirildi.

8- İklim krizi 2050’de 200 milyon kişiyi insani yardıma muhtaç bırakacak

Dünyanın en büyük insani yardım ağı, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu son raporuna göre insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının iklim değişikliği ile yaklaşık iki katına çıkarak 2050 yılında 200 milyona yükselecek.

9- Cumhurbaşkanı yardımcısı: Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “(Kıbrıs) Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır” dedi.

10- Bir kadın daha eski eş kurbanı oldu: Yüzüne kezzap atıldı

Antalya’da, iki yıl önce boşandığı eşi Bünyamin Bardakçı’nın, yüzüne kezzap attığı Asiye Güzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

11- Egemen Bağış Prag büyükelçisi oldu

Eski bakanlardan Egemen Bağış’ın Türkiye’nin Çekya büyükelçiliğine atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

12- AKP’li eski belediye başkanına ‘rüşvet’ ve ‘ihalede usulsüzlük’ten yeniden yargılama

AKP’de ‘metal yorgunluğu’ süreci kapsamında geçen yıl istifa ettirilen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, beraat ettiği ‘irtikap’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ davasında yeniden yargılanacak.

13- Bloomberg muhabirleri ve 36 kişinin hapisle yargılandığı davada beraat talebine ret

Bloomberg haber ajansının iki muhabiri ve 36 kişi aleyhine hapis cezası talebiyle açılan davada sanıkların beraat talebi reddedilirken, duruşma 17 Ocak 2020’ye ertelendi.

14- 21 kişi ölmüştü: Kartal’da çöken bina davasında tutuklu sanık kalmadı

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin davada son tutuklu sanık da serbest bırakıldı.

15- Ankesör soruşturması: 74 muvazzaf askere ‘FETÖ’den gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ’nün TSK yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, ikisi uzman personel 72’si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

16- Reuters: 46 milyar lira takibe alındı çünkü bankalar yeniden yapılandıramıyordu

Bankaların geçen üç ayda kredilerin yeniden yapılandırılması konusunda ilerleme kaydedemediği gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 46 milyar lira büyüklüğündeki krediyi takibe atmaları konusunda bankalara talimat verdi.

17- ABD’de sokak ortasında bıçaklandı, polisi aramak yerine herkes canlı kayıt aldı

ABD’nin New York kentinde 7-8 kişinin karıştığı bir okul kavgasında onlarca kişinin gözü önünde bıçaklanan Khaseen Morris adlı 16 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti.

18- ‘Erdoğan talimat verdi’ iddiası: Özel araçlarda da sigara yasaklanabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel araçlarda da sigara içilmesinin yasaklanması talimatını verdiği öne sürüldü.