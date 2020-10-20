Akşam Postası / 20 Ekim 2020

1- CHP liderinden, ‘Fikri iktidarımızı tesis edemedik’ diyen Erdoğan’a: Çok beklersin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, “Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt geldi: “Senin fikrin Orta Çağ fikri bile değil… Daha çok beklersin.”

Fotoğraf: AA

2- Akşener’den ‘FETÖ’ tartışmasına: Başka gözle inceleyeceğiz süreçleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul il başkanı ile İstanbul milletvekili arasında yaşanan ‘FETÖ’ tartışmasında AKP’yi işaret etti.

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3- Bir günde 1894 yeni hasta: 74 can kaybı var, 1512 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı, bir günde 1894 Covid-19 hastası olduğunu, 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 1512 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

4- İBB’ye göre 6 bin yeni taksi plakası ‘kaliteyi artıracak’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), plaka kiralama yoluyla kente 6 bin yeni taksi kazandıracağı projesini tanıttı. Taksiciler ise gelirlerinin düştüğünü, daha fazla taksi istemediklerini söyledi.

5- TTB: İçkinin fiyatını artırarak tüketim problemi çözülemez

Sahte içki nedeniyle 11 günde 63 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği “Yasaklar, yüksek vergi artışları ve engellemeler diğer risk etmenleri göz önünde bulundurularak alınmadığında merdiven altı üretimi tetiklemekte, metil alkol zehirlenmeleri kaçınılmaz olmaktadır” dedi.

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6- TOGG batarya için Çinli şirketle anlaştı

Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı

7- Reuters: Türkiye, İdlib’de kuşatılan gözlem noktasından çekiliyor

Türkiye geçen yıl Suriye hükümet güçleri tarafından kuşatılan Suriye’nin İdlib vilayetindeki bir askeri gözlem noktasından birliklerini geri çekerken, Reuters ajansına konuşan operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Ankara’nın askeri varlığını bölgenin diğer kısımlarında konsolide ettiğini ifade etti.

8- Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı, katilin duruşmaya gelmesini istiyor

Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı’nın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılma talebinin reddedilmesi için mahkemeye dilekçe verdi.

9- Insta-retrospektif: 10 yılda en çok ‘like’ alan fotoğraflar

Geçtiğimiz günlerde 10’uncu yaşını kutlayan Instagram’da en çok beğeni alan fotoğrafların her yıl bir ünlüye ait olması şaşırtıcı değil. Ancak bir yumurta tüm ünlüleri tahtından etmeye yetti.