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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 20 Ekim 2019

1- Milli Savunma Bakanlığı: Mutabakata rağmen YPG taciz ateşi açıyor

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’li yetkililerle 17 Ekim günü yapılan mutabakata rağmen YPG’lilerden 22 kez taciz ateşi açıldığını söyledi.

2- Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Perşembe günü Türkiye’nin ABD’li yetkililerle görüşmesi sonrası 120 saat olarak belirlenen YPG ile ateşkes sürecinin ‘çok iyi gittiğini’ söyledi.

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3- Eşi vururken kimse müdahale etmemiş: Emine Bulut cinayetinden yeni görüntüler

Fotoğraf: DHA

Kırıkkale’de eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut’un son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

4- ‘Öğretmene hakaret’ davasında uzlaşma: LÖSEV’e para bağışı ve özür ilanı

Fotoğraf: DHA

Bir lise öğrencisinin öğretmenine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, LÖSEV’e 5 bin lira bağış ve özür ilanı konusunda uzlaşıldı.

5- İstanbul’da kadın cinayeti: Boşandığı eşi ile yanındakini öldürdü, sonra intihar etti

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da bir erkek, bir hafta önce boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

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6- Devlet kasasından beş partiye 420 milyon lira yardım

Fotoğraf: Reuters

Gelecek yıl beş partiye toplamda 419 milyon 415 bin lira yardım yapılacak.

7- Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK saldırısı sonucu bir asker hayatını kaybetti.

8- Şırnak’ta PKK’dan orman işçilerine roketli saldırı: Dört yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lıların saldırdığı dört orman işçisi yaralandı.

9- İBB’den 18 derslikli okul şartıyla imar izni

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir türlü kaba inşaatı tamamlanamayan sorunlu bir binanın imar problemini okul yaptırma karşılığında çözdü.

10- Petrol sızıntısı Aliağa sahilini kirletti

Fotoğraf: DHA

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol atıklar kirletti. Bölgede yer alan bir tesisten sızdığı iddia edilen atıklar sebebiyle balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

SON HABERLER

İBB’nin gar ihalelerinden elenmesine CHP’den tepki: Kente ihanetin son örneği

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümlerinin, kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmak üzere kiralanması ihalesinden elenmesine tepki gösterdi: “Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın yandaş şirkete devredilmesi kente yapılan ihanetin son örneğidir. Demokratik ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.”

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