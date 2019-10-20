Akşam Postası / 20 Ekim 2019

1- Milli Savunma Bakanlığı: Mutabakata rağmen YPG taciz ateşi açıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’li yetkililerle 17 Ekim günü yapılan mutabakata rağmen YPG’lilerden 22 kez taciz ateşi açıldığını söyledi.
2- Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Perşembe günü Türkiye’nin ABD’li yetkililerle görüşmesi sonrası 120 saat olarak belirlenen YPG ile ateşkes sürecinin ‘çok iyi gittiğini’ söyledi.
3- Eşi vururken kimse müdahale etmemiş: Emine Bulut cinayetinden yeni görüntüler
Kırıkkale’de eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut’un son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.
4- ‘Öğretmene hakaret’ davasında uzlaşma: LÖSEV’e para bağışı ve özür ilanı
Bir lise öğrencisinin öğretmenine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, LÖSEV’e 5 bin lira bağış ve özür ilanı konusunda uzlaşıldı.
5- İstanbul’da kadın cinayeti: Boşandığı eşi ile yanındakini öldürdü, sonra intihar etti
İstanbul’da bir erkek, bir hafta önce boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
6- Devlet kasasından beş partiye 420 milyon lira yardım
Gelecek yıl beş partiye toplamda 419 milyon 415 bin lira yardım yapılacak.
7- Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti
Hakkari’de PKK saldırısı sonucu bir asker hayatını kaybetti.
8- Şırnak’ta PKK’dan orman işçilerine roketli saldırı: Dört yaralı
Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lıların saldırdığı dört orman işçisi yaralandı.
9- İBB’den 18 derslikli okul şartıyla imar izni
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir türlü kaba inşaatı tamamlanamayan sorunlu bir binanın imar problemini okul yaptırma karşılığında çözdü.
10- Petrol sızıntısı Aliağa sahilini kirletti
İzmir’in Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol atıklar kirletti. Bölgede yer alan bir tesisten sızdığı iddia edilen atıklar sebebiyle balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı.