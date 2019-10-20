Akşam Postası / 20 Ekim 2019

1- Milli Savunma Bakanlığı: Mutabakata rağmen YPG taciz ateşi açıyor

Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’li yetkililerle 17 Ekim günü yapılan mutabakata rağmen YPG’lilerden 22 kez taciz ateşi açıldığını söyledi.

2- Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Perşembe günü Türkiye’nin ABD’li yetkililerle görüşmesi sonrası 120 saat olarak belirlenen YPG ile ateşkes sürecinin ‘çok iyi gittiğini’ söyledi.

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3- Eşi vururken kimse müdahale etmemiş: Emine Bulut cinayetinden yeni görüntüler

Fotoğraf: DHA

Kırıkkale’de eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut’un son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

4- ‘Öğretmene hakaret’ davasında uzlaşma: LÖSEV’e para bağışı ve özür ilanı

Fotoğraf: DHA

Bir lise öğrencisinin öğretmenine sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, LÖSEV’e 5 bin lira bağış ve özür ilanı konusunda uzlaşıldı.

5- İstanbul’da kadın cinayeti: Boşandığı eşi ile yanındakini öldürdü, sonra intihar etti

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da bir erkek, bir hafta önce boşandığı eşi ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

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6- Devlet kasasından beş partiye 420 milyon lira yardım

Fotoğraf: Reuters

Gelecek yıl beş partiye toplamda 419 milyon 415 bin lira yardım yapılacak.

7- Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK saldırısı sonucu bir asker hayatını kaybetti.

8- Şırnak’ta PKK’dan orman işçilerine roketli saldırı: Dört yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lıların saldırdığı dört orman işçisi yaralandı.

9- İBB’den 18 derslikli okul şartıyla imar izni

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir türlü kaba inşaatı tamamlanamayan sorunlu bir binanın imar problemini okul yaptırma karşılığında çözdü.

10- Petrol sızıntısı Aliağa sahilini kirletti

Fotoğraf: DHA

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Parkı sahil şeridini petrol atıklar kirletti. Bölgede yer alan bir tesisten sızdığı iddia edilen atıklar sebebiyle balıkçı barınağına giriş ve çıkışlar kapatıldı.