Akşam Postası / 20 Aralık 2020

1. Gaziantep’te hastane yoğun bakımında yangın: Can kaybı 11’e yükseldi

Fotoğraf: AA

Gaziantep’te, özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

2. ‘Corona’yı atlatan doktor: İnsanlar virüsü kendisine yakıştıramıyor

Şanlıurfa’da Covid-19’la mücadele ederken hastalığa yakalanan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, hastaneye yatanların çoğunun kendisine virüsü yakıştıramayanlar olduğunu söyledi.

Reklam

3. Mahkeme, Adnancıların cinsel istismar sistemini ‘çizgi roman’ yaptırmış

Fotoğraf: Sözcü

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün Cinsel İstismar Sistemi’ni 108 sayfalık ‘çizgi roman’a dönüştürmüş.

4. CHP’den iktidara: 150 milyon doz aşıyı temin edin, eşit dağıtın, şeffaf olun

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğuna dair uzman görüşüne atıfta bulunarak iktidara, vakit kaybetmeden gerekli sayıyı temin etme, eşit dağıtma ve bilimsel değerlendirmede şeffaf olma çağrısı yaptı.

5. TESK: Elektrik, su ve doğalgaz faturaları altı ay vergiden muaf tutulsun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su ve doğal gaz faturalarına uygulanan vergilerden altı ay vazgeçilmesini talep etti.

Reklam

6. Avrupa ülkelerinden, ‘corona’ mutasyonundan dolayı Britanya’ya seyahat yasağı

Bir dizi Avrupa ülkesi, normalden daha hızlı bulaşan bir ‘corona’ mutasyonunun yayılmasını önlemek için Britanya’ya seyahat yasağı koydu veya koymayı düşünüyor.

7. Araştırma: İlk insanlar soğuğa ve kıtlığa direnmek için kış uykusuna yatmış olabilir

Fotoğraf: thenaturalhistorian.com

Bilim insanları, fosiller üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda, ilk insanların, soğuk hava ve gıda sıkıntısına direnebilmek için kış uykusuna yatmış olabileceği kanısına vardı.

8. Dokuz kadına 46 kez tecavüzün cezası: 897 yıl hapis

ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde 1991-2006 yıllarında dokuz kadına 46 kez tecavüz ettiği gerekçesiyle hüküm giyen Roy Charles Waller 897 yıl hapse mahkum edildi.

9. Solunum cihazından ayrılan Covid-19 hastası, ailesi vedalaşmak için gözyaşı dökerken hayata tutundu

Fotoğraf: CNN International

ABD’nin Arkansas eyaletinde Covid-19 tedavisi gören bir kadın, doktorları ümidi kesince solunum cihazından ayrıldı. Kısa süre içinde ölmesi beklenen kadın vedalaşmak için hastaneye gelen yakınlarına gülümsedi ve hayata tutundu.

10. Komşusunun ırkçı saldırıları nedeniyle evsiz kalan kiracıya 31 bin sterlin ödenecek

Fotoğraf: www.homeviews.com

Britanya’daki mahkeme, komşusunun ırkçı saldırıları nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kalan kiracının zararının tazmin edilmesini kararlaştırdı.