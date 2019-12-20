Akşam Postası / 20 Aralık 2019

1- Erdoğan’dan ‘Katar emirinin annesine rant’ yorumu: Buna mani bir yasa mı var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un ‘rant‘ projesi olduğu ve Katar emirinin annesinin buradan arsa aldığı iddialarına yanıt olarak “Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu?” dedi. Erdoğan, asgari ücretlilere ‘jest yapacağını’ da sözlerine ekledi.

2- Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme ihtimali Rusya’yı endişelendiriyor

Rusya Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme ihtimalinin büyük endişe yarattığını bildirdi.

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3- Brexit yasası Avam Kamarası’nda kabul edildi

Britanya’da, ‘Brexit’ olarak adlandırılan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecini şekillendirecek yasa onaylandı. Avam Kamarası’ndaki oylamada 358’e karşı 234 oyla kabul edilen yasa bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası’na gönderilecek. Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına göre ülke 31 Ocak 2020’de Birlikten ayrılacak.

4- İzmir Barosu’ndan ‘kayyım’ çıkışı: Siyasi darbe teşebbüsü

İzmir Barosu, 18 Aralık tarihinde Muş’un Varto, Bulanık, Erentepe ilçelerinin HDP’li ve İzmir’in Urla ilçesinin CHP’li belediye başkanının görevden alınıp yerine kayyım atanmasını ‘siyasi darbe girişimi’ olarak niteledi.

5- Abant Tabiat Parkı’nda ruam hastalığı: Sekiz at karantinaya alındı

İstanbul Büyükada’da 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından Bolu’daki Abant Tabiat Parkı’nda da hastalığa rastlandı. Fayton gezileri ve bireysel gezilerde kullanılan 83 attan sekizi, ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı.

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6- ‘Asgari ücret ortalama maaş, İşsizlik Fonu işveren fonu oldu’ diyen DİSK başkanı: Karanlık tabloya karşın 2020’den ümitliyim

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de 20 milyon 218 bin sigortalı çalışan var. İşçilerin yüzde 43’ü, bir başka deyişle 8.7 milyonu asgari ücretli. Onların ve ailelerinin gözü kulağı önümüzdeki hafta düzenlenecek, 2020 yılının asgari ücretinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü ve son toplantısında. Bugün sendikaların açıkladığı 2 bin 578 liranın altında bir rakamda anlaşılacağı kanısı yaygın.

7- Bursa’nın ‘yaşam kaynağı’ Gölbaşı Barajı kurudu, çiftçiler isyanda

Fotoğraf: DHA

Bursa Ovası’ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayan Gölbaşı Barajı’nın yüzde 90’ı kurudu.

8- Yargıtay’dan flaş karar: ORA AVM’nin iflas kararı bozuldu

Son yılların en büyük iflas davalarından biri olan, 3 milyarlık borcu bulunan ORA AVM’yle ilgili hukuki süreçte önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Yargıtay, ticaret mahkemesinin verdiği iflas kararını bozdu. Yerel mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uydu. Şirketin varlıklarının tespiti için oluşturulacak 13 kişilik yeni bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre nihai karar verilecek.

9- Son beş yılda devletin korumasındaki 94 kadın yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı, son beş yılda devlet koruması altındaki 94 kadının hayatını kaybettiğini bu süreçte 1 milyon 15 bin 337 kadının şiddete maruz kaldığını ve toplam 1890 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

10- Dışişleri’nden ABD’ye ‘yaptırım’ tepkisi: Müttefiklik kavramının içi boşalıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla, ‘Tahsisatlar Yasa Tasarıları’nın ABD Kongresi’nde kabulünün, kongre üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu’ belirterek kınadı.

11- Sur Belediye Başkanı HDP’li Buluttekin ile iki meclis üyesine ‘terör’ gözaltısı

Diyarbakır’ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin ile iki meclis üyesi, haklarındaki ‘terör soruşturması’ kapsamında gözaltına alındı.

12- İlkokul üçüncü sınıf öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı, haberlerine yayın yasağı getirildi

Bolu’da öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ilkokul üçüncü sınıf öğretmeni Hidayet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gerede Sulh Ceza Hakimliği tarafından konu ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

13- TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 azalarak 58.8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında azaldı. Kasım ayında 59.9 olan endeks, aralık ayında 58.8 oldu.

14- MEB: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 6-10 Ocak’ta yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 6-10 Ocak’ta alınacağını, atama sonuçlarının 18 Mart’ta açıklanacağını duyurdu.