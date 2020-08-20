Akşam Postası / 20 Ağustos 2020

1- Son 24 saat: 1412 yeni vaka, 19 can kaybı; 882 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1412 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 19 kişi hayatını kaybetti, 882 kişi iyileşti.

2- Erdoğan: CHP’ye geçen belediyelerde intikam alma hevesiyle hareket edenler var

Cumhurbaşanı Tayyip Erdoğan, AKP’den CHP’ye geçen belediyelerdeki bazı yöneticilerin intikam alma hevesiyle hareket ettiklerini öne sürdü.

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3- İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Kanal İstanbul göndermeli Haliç yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Haliç’i ne hale getirdiğini görüyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a videoyla yanıt verdi.

4- Uzmanlar: Türkiye salgının göbeğinde, yoğun bakım servisleri alarm veriyor

Türkiye, günlük ‘corona’ vaka sayısında 1300’ü aşarken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Necmettin Ünal’a göre Türkiye şu an ‘salgının göbeğinde’ yer alıyor. Uzmanlar, Anadolu’daki yoğun bakım yatak sayılarının ‘tahmin edilemeyecek kadar hızlı’ şekilde yetmez hale gelebileceğini söylüyor.

5- AKP’nin İstanbul Sözleşmesi planı: Maddeler değişecek, olmadı kendi sözleşme yazacak

AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili atmayı planladığı adımlar netleşiyor. ‘Tartışmalı’olduğu öne sürülen iki madde yeniden yazılıp taraflara iletilecek, kabul edilmezse Türkiye kendi sözleşmesini hazırlayacak.

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6- Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8.25’te sabit tuttu.

7- Demirtaş kafasındaki ‘ittifak modeli’ni açtı

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, ‘ittifak modeli’ önerisinin ayrıntılarını paylaştı.

8- Savcı ağırlaştırılmış müebbet istemişti: Üniversiteli Güleda’nın katiline müebbet

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 19 yaşındaki sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

9- Tecavüz zanlısı uzman çavuşun iddianamesi: Adli tıp raporu mağdur lehine

Tecavüz suçlamasıyla tutuklanan 24 yaşındaki uzman çavuş Musa Orhan hakkında hazırlanan iddianamede, adli tıp raporunun mağdurun lehine olduğu belirtildi.

10- İlk altı ayda e-ticaret 100 milyar liraya yaklaştı

Türkiye’deki e-ticaret hacmi, yılın ilk altı ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 900 milyon liraya ulaştı.

11- Meme kanseri tedavisinde iyi haber: Tek doz radyoterapi etkili oldu

University College London meme kanseri tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdi. Tek doz radyoterapi uygulamasının hastalığı iyileştirmede haftalar süren geleneksel tedavi yöntemleri kadar etkili olduğu ortaya konuldu.

12- İklim örgütüne göre Türkiye kötü örnek; katkı payı kritik derecede yetersiz

2009’dan beri küresel iklimi takip eden bağımsız araştırma örgütü Climate Action Tracker (CAT), Türkiye’nin, Hedeflenen Ulusal Katkı Payı’nı (INDC) ‘kritik derecede yetersiz’ buldu. Diğer ülkelerin de Türkiye’nin izlediği politikayı izlemesi durumunda küresel sıcaklığın 4 derece artabileceği öngörüldü.