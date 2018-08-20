Akşam Postası / 20 Ağustos 2018

1. Erdoğan bayramda da sert: Ekonomimize saldırı, ezana, bayrağa saldırıdan farksız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında Malazgirt, 30 Ağustos ve 15 Temmuz tarihlerini anımsatarak “Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur” dedi.

2. Ankara’daki ABD Büyükelçiliği kurşunlandı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobilden sabah 05.30 sıralarında büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı. 6 numaralı kapıdaki nizamiyede gerçekleşen saldırıda, 6 el silah sesi duyuldu. Mermilerden biri güvenlik görevlilerinin bulunduğu cama iki mermi demir kapıya isabet etti.

Reklam

3. AKP ve Beştepe’den ABD Büyükelçiliği’ne saldırıya: Kaos yaratma girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne ateş açılması için “Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır” dedi.

4. Çavuşoğlu, ABD elçiliğine saldırı için ‘provokasyon’ dedi: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Reklam

5. WSJ’ye göre ABD, Halkbank’a karşılık pastör teklifine noktayı koydu

ABD’da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, Beyaz Saray’ın Türkiye’nin Halkbank’a yönelik olası cezanın iptal edilmesi karşılığında pastör Andrew Craig Brunson’ı serbest bırakma teklifini Beyaz Saray’ın net şekilde reddettiğini yazdı.

6. Alman maliyesi ve merkez bankası, ‘TL’nin düşüşü bizim için de risk’ diyor

Almanya Maliye Bakanlığı ve Almanya Merkez Bankası’ndan, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan değer kaybının Alman ekonomisi için bir risk oluşturacağı yönünde açıklamalar gelirken Alman siyasetinde Türkiye’ye yardım edilip edilmeyeceği tartışma konusu oldu.

7. Katar yatırımının ilk taksidi için 3 milyar dolarlık ‘lira-riyal’ takası anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

8. Kavala’dan mektup var: Dokuz aydır adaletin yüzünü görmemek yadırgatıcı

1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan hak savunucusu iş adamı Osman Kavala bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir mektup kaleme aldı. Osman Kavala, Silivri Cezaevi’nden eşi Ayşe Buğra Kavala’yla birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Dokuz aydır iddianame beklediğini belirten Kavala, “Kendimi savunabilmek için adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum” dedi.

9. DBP’li bedeliye eş başkanı ve HDP’li iki yönetici tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Adıyaman’ın Kömür Beldesi Belediye Eş Başkanı Hüseyin Yuka ile HDP Gerger ilçe eş başkanları Mahmut Özdemir ve Hasan Tunç tutuklandı.

10. ABD krizinin gölgesinde: Alman vatandaşı gazeteci Tolu’nun yurt dışı yasağı kalktı

Türkiye’de terör suçlamasıyla yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve tercüman Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi.

11. Uğur Gürses’i Hürriyet’ten SPK sansürü ayırmış …ve SPK Demirören’e kıyağı yapmış

Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Uğur Gürses Hürriyet’ten Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili bir yazısının konmaması nedeniyle ayrıldığını, gazetesinin sahibi Demirören grubuna SPK’nın tanıdığı 264 milyon liralık kur muafiyeti hakkının da yazısının sansürlenmesinin gerekçesini ortaya çıkardığını yazdı.